Cause sahraouie : Exploiter les rÃ©seaux sociaux

Des juristes ont mis l’accent hier à Boumerdès, dans le cadre des manifestations de l’université d’été des cadres du front Polisario et la République arabe sahraouie démocratique (RASD), sur l’impératif de recourir aux différents outils et d’exploiter les opportunités offertes par les technologies et les espaces qu’offrent les réseaux sociaux modernes afin d’élargir la base de l’opinion publique internationale qui soutient la cause sahraouie. Lors des manifestations de la 9e édition de l’université d’été qui se poursuivent pour le deuxième jour consécutif à l’université de Boumerdès, les intervenants ont souligné l’importance du bon usage de ces réseaux sociaux conformément aux exigences de la mondialisation qui dominent l’opinion publique internationale et tous les pays du monde. Il a été recommandé, dans ce cadre, la nécessité d’ouvrir, à travers ces outils, un nouveau front de la lutte sahraouie au sein de la communauté juvénile sahraouie répartie à travers le monde et laquelle doit être mobilisée à travers ses activités et ses déplacements afin d’attirer l’opinion publique internationale et d’obtenir le soutien de la société civile. A cette occasion, M. Souileh a appelé le peuple sahraoui à s’attacher aux décisions de l’ONU qu’il a, à son tour, exhortée à consolider sa présence dans les territoires sahraouis et à renforcer la mission de la «Minurso», notamment le mécanisme de protection, de suivi et de la situation des droits de l’homme sur les sahraouis tout en veillant au respect de ce principe par le Maroc. D’autre part, le militant sahraoui des droits de l’homme, Mohamed Alem a estimé dans son intervention que la résistance pacifique du peuple sahraoui face à l’occupant marocain a une grande position importante porteuse d’un soutien aux acquis de la lutte armée, d’autant qu’elle avance progressivement vers la réalisation des objectifs avec le soutien de toutes les forces vives à l’intérieur et à l’extérieur des territoires occupés». Les manifestations de l’université d’été des cadres du front Polisario et de l’Etat sahraoui, qui se poursuivent jusqu’au 15 août prochain à l’université M’hamed Bouguera de Boumerdès, sont supervisées par le Comité national algérien de soutien au peuple sahraoui (CNASPS) en collaboration avec l’ambassade de la RASD à Alger. Participent à cette université d’été baptisée au nom du chahid Ahmed Boukhari sous le slogan «45e anniversaire de la création du front Polisario et le déclenchement de la lutte armée, serment et continuité jusqu’à l’indépendance et la liberté», plus de 400 cadres des différents établissements de l’Etat sahraoui et du front Polisario, outre une délégation des droits de l’Homme venant des territoires occupés comportant des activistes des différentes villes occupées et du Sud du Maroc.