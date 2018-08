Rencontre FLN-ANR : Positions convergentes Ã©largir la base de soutien au prÃ©sident Bouteflika

M. Sahli : « La consolidation de la démocratie passe inexorablement par l’élargissement de la participation citoyenne dans le processus de prise de décisions. »

Le siège du FLN est devenu le forum des partis politiques partisans de la candidature du Président Bouteflika, sollicité de poursuivre sa mission à la tête du pays. Après sa rencontre avec son homologue M. Ahmed Ouyahia, secrétaire général du RND, et le président du parti El-Karama, M. Mohamed Benhamou, c’est au tour de M. Belkacem Sahli, chef de l’Alliance républicaine algérienne de rencontrer le chef du doyen des partis politiques. «Le président ne subit aucune pression», a déclaré M. Ould Abbès lors de la conférence de presse animée au terme de cette rencontre. Le SG du FLN, a ajouté, que son parti «s’emploie à créer une synergie avec les autres formations politiques pour élargir la base de soutien au Président» et «l’adhésion des Algériens pour appuyer sa candidature» a-t-il ajouté.

M. Ould Abbés a tenu à rappeler que le soutien qu’exprime le FLN au Président Bouteflika «vise à consolider les résultats et les acquis enregistrés pendant deux décennies». Et d’ajouter «ce qui importe aujourd’hui c’est de réfléchir à la consolidation de ces acquis» par la mise en œuvre des moyens et des mécanismes pour «la poursuite de ces objectifs à l’avenir».

Dans cette optique, M. Djamel Ould Abbès a tenu à préciser que «le FLN opte pour le maintien de la stabilité et la continuité», tout en réaffirmant, encore fois, son soutien «inconditionnel» et «indéfectible» au Président de la République. Il souhaite la candidature de M. Bouteflika pour qu’il «continue sa mission», car «nous sommes fiers de ce qui a été réalisé sous la Présidence de Abdelaziz Bouteflika ». Abondant dans le sens des propos du SG du FLN, le premier responsable de l’ANR a tenu à mettre en exergue le fait que la rencontre qu’il a tenu avec son confrère, chef de parti, «a permis de converger les positions politiques des deux formations», ajoutant que pour la candidature de M. Abdelaziz Bouteflika, «les positions prises émanent d’un commun accord». En effet, les responsables des deux formations politiques ont souligné s’accorder à adopter la même démarche vis-à-vis de toutes les questions, y compris la question principale qui agite la scène politique algérienne ces dernières semaines, à savoir les élections présidentielles. Face à cette perspective, Belkacem Sahli a parlé de «défis» à relever.

En effet «la stabilité des institutions seule garante de la paix sociale» n’est pas à négocier, dit Sahli, qui affirme que «la consolidation de la démocratie passe inexorablement par l’élargissement de la participation citoyenne dans le processus de prise de décision». Un élargissement devenu «un acquis consacré par la Constitution de 2016» rappelle-t-il. Evoquant la situation économique du pays, M. Belkacem Sahli a déclaré que son parti est «confiant » quant à un décollage économique «Nous avons tous les moyens et possibilités, pour garantir un développement économique» et ce «malgré le recul des recettes des hydrocarbures ». Et d’avertir que «notre pays est toujours menacé par des forces étrangères, envieuses de notre stabilité et notre position pivot en Afrique».

M. Belkacem Sahli a réitéré le soutien de son parti au Président de la République pour poursuivre sa mission à la tête du pays : «nous soutenons un homme sage qui bénéficie du respect général, tant au plan national, régional, qu’international» et de poursuivre «l’importance capital est de maintenir la stabilité des institutions et d’aplanir rapidement les divergences politiques » et d’appeler aussi «à approfondir les réformes du secteur de l’Education, au renforcement de l’Etat de droit, et à la poursuite de la démarche de diversifier l’économie»

A signaler que le chef du FLN participera à l’ouverture de l’université d’été de l’Alliance pour le renouveau estudiantin national (AREN) à Tlemcen. A cette occasion, il rencontrera, dans les prochains jours, des responsables d’autres partis pour, comme il le dira, évoquer les prochaines échéances, dans un cadre serein en privilégiant la continuité

Tahar Kaidi