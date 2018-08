El Oued : Plus de 6.000 logements attribuÃ©s

Un total de 6.143 logements de type public locatif (LPL) ont été attribués durant le premier semestre 2018 dans la wilaya d’El Oued, a-t-on appris hier des responsables de la wilaya. Cette opération «d’envergure» s’inscrit dans la cadre de la concrétisation du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, concernant la prise en charge de la crise de logement, a indiqué le premier responsable de la wilaya. «L’achèvement des chantiers, l’attribution de logements programmés au niveau de 19 communes, dont notamment celles de la région frontalière (Taleb-Larbi, Douar El-Ma et Ben-Guecha) et l’accélération de la cadence des travaux constituent le premier souci des services de la wilaya», a souligné M. Abdelkader Ben Saïd, lors d’une réunion du conseil de la wilaya. Il est prévu également l’annonce au cours des semaines prochaines d’un programme de plus de 400 unités du même type de logement, dès la finalisation de l’étude des dossiers au niveau des commissions de daïras, a-t-on fait savoir. Ces unités sont réparties à travers les communes de Still (90 unités), Oum Touyour (140), Bayadha (100) et Sidi Khellil (79 logements). En parallèle, des lots de terrain à bâtir sont également attribués au titre de la diversification de l’offre foncière. Pas moins de 131 parcelles de terrains ont été dégagées ces dernières années à travers 27 communes sur les 30 communes que compte la wilaya, assurant une offre de 21.924 lots de terrains. Plus de 9.000 lots de terrains à bâtir ont été distribués à ce jour dans la wilaya d’El Oued, et l’opération est en cours pour satisfaire le plus grand nombre de demandes de cette formule, selon la même source.