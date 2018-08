Oran : Un hÃ´pital psychiatrique au programme

Un hôpital psychiatrique régional sera implanté à Oran prochainement, plus précisément du côté de Tafraoui, a-t-on appris auprès de la Direction locale de la santé et de la population (DSP). Les études d’usage ont été achevées et tout le dossier a été transféré aux services compétents du ministère de tutelle pour approbation, a précisé la même source, ajoutant que le futur hôpital psychiatrique sera bâti sur une superficie de 17 hectares. Le nouvel établissement sera «d’une grande envergure» vu sa capacité d’accueil jugée importante et qui sera de l’ordre de 500 lits, a-t-on indiqué. Une fois réalisé, cet hôpital viendra renforcer le seul établissement psychiatrique existant dans la ville, à savoir celui de Sidi Chahmi qui, en plus du fait qu’il commence à «vieillir» n’arrive plus à répondre aux besoins croissants en la matière. En effet, et selon les spécialistes, le nombre de personnes atteintes de maladies psychiatriques ainsi que des toxicomanes se multiplie d’année en année. La DSP espère également lancer un autre projet, mais qui est actuellement à la phase des études, consistant en la réalisation d’un hôpital de rééducation fonctionnelle, a-t-on souligné, faisant savoir que le choix de l’assiette appelée à l’abriter n’a pas encore été fait. Dans le même contexte, Oran s’apprête à accueillir un nouvel hôpital des grands brûlés qui devra être réceptionné en fin 2018, a affirmé le wali d’Oran, Mouloud Cherifi, mercredi, en marge de sa visite d’inspection du chantier situé à Sidi Chahmi. Un institut de recherche sur le cancer est également en cours de réalisation au niveau du même site, dont l’ouverture est programmée pour le début de l’année 2019, selon le même responsable, rappelant au passage la poursuite des travaux de réalisation de six autres établissements hospitaliers au niveau de différentes communes de la capitale de l’Ouest, ce qui devra améliorer sensiblement la qualité de la prise en charge des malades de la wilaya, ainsi que des autres wilayas limitrophes.