Prestations sanitaires Ã  Khenchela : Un saut qualitatif

Cinquante opérations chirurgicales pour le traitement du cancer du sein ont été effectuées avec succès à l’établissement public hospitalier (EPH) Ahmed-Benbella de Khenchela au cours de la saison 2017-2018, a-t-on appris auprès du directeur de cet EPH, Mohamed-Tahar Chetouh. Ces opérations sont prises en charge par un spécialiste en chirurgie générale, a précisé le même responsable, rappelant que les patientes nécessitant des interventions chirurgicales du genre étaient contraintes de se déplacer vers le centre hospitalo-universitaire (CHU) de Batna. M. Chetouh a également indiqué qu’au cours de la même période, un total de 67 interventions chirurgicales par coelioscopie dans divers domaines de la chirurgie générale a été effectué sous la supervision d’un staff médical spécialisé, ce qui représente, selon lui, un bond qualitatif comparé à la saison précédente où 16 opérations chirurgicales du genre ont été réalisées. Au cours de la même période, un certain nombre d’interventions chirurgicales en neurochirurgie, dans le traitement du cancer maxillo-facial et pour la première fois, celui du pancréas, a été effectué et «couronné de succès».

Le même responsable a affirmé que l’EPH Ahmed Benbella œuvre à se familiariser avec les dernières technologies disponibles dans le domaine médical, en dépit, a-t-il appuyé «des obstacles auxquels est confronté l’établissement pour généraliser le procédé à d’autres spécialités chirurgicales». Il a dans ce sens ajouté que les interventions chirurgicales réalisées nécessitent les moyens d’un CHU, soulignant que l’EPH Ahmed- Benbella comprend cinq salles d’opération, dont deux dédiées aux chirurgies d’urgence, «obligeant souvent le staff médical à reporter des opérations ou à les transférer vers d’autres établissements de proximité».

M. Chetouh a attribué l’expérience acquise par le personnel médical et paramédical de l’EPH «aux opérations de jumelage» récemment organisées avec plusieurs CHU, ce qui a permis, a-t-il soutenu, «d’être en contact avec des spécialistes expérimentés grâce auxquels les praticiens ont reçu une formation pratique dans de nombreuses disciplines». L’EPH Ahmed-Benbella comprend 42 médecins, dont 22 chirurgiens, qui fournissent des services de santé continus et des soins aux patients qui viennent de Khenchela et des wilayas limitrophes, a-t-on conclu.