Sensibilisation contre les flÃ©aux sociaux : Un Ã©tÃ© sans relÃ¢che

Une campagne de prévention et de sensibilisation contre les fléaux sociaux a été lancée hier au niveau du littoral de la wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-on appris des initiateurs de cette action. Durant une dizaine de jours, les jeunes, filles et garçons, de l’association sociale Femmes actives, sillonneront toute la bande côtière de la wilaya, les communes de Tigzirt à Azzefoun, pour porter leur message aux estivants. Centré sur la prévention et la lutte contre la drogue, ses dangers sur l’individu et la société, ainsi que les fléaux qu’elle charrie, dont la violence et la criminalité, la campagne inclut, cette année, la sensibilisation sur la préservation de l’environnement et du cadre de vie. «On ne pourra jamais sensibiliser assez contre ce fléau qui prend de plus en plus d’ampleur et menace même, à terme, la cohésion sociale. La sensibilisation doit être continue et sans relâche. Notre pays, plutôt consommateur que producteur, subit les conséquences du développement de ce commerce à l’échelle mondiale et régionale», fait remarquer Djouher Hachemi présidente de l’association. La préservation de l’environnement qui «constitue le socle d’une vie saine» n’est pas en reste dans cette campagne. «Nous ne pouvons ignorer la nécessité de préserver l’environnement qui est la base de toute vie saine et qui constitue lui-même un rempart contre le fléau de la drogue qui gangrène de plus en plus notre société», explique Mme Hachemi. Le choix de la bande côtière, fait-elle remarquer, «n’est pas fortuit en cette période car, il offre l’opportunité de rencontrer des gens venus de toute la wilaya et même d’au-delà. Et c’est aussi ici (sur les plages) que nous rencontrerons le plus de jeunes, qui sont la frange la plus touchée par ces fléaux». Sur le terrain, les bénévoles de l’association, les jeunes et adultes, scindés en groupes de cinq à huit personnes qui se relayeront tous les trois jours, appelés «groupes de paroles», investiront chaque jour une des plages des deux communes de 10h00 jusqu’à 14h00 pour mener un travail de contact direct avec les estivants et y distribuer du matériel illustratif des méfaits de la drogue (prospectus, flyers et brochures). Dans la soirée, des projections vidéo thématique (drogues, violence, santé, environnement et prévention) suivies de débats sont, également, programmées chaque soir de 21h00 à minuit à proximité de la cinémathèque de la ville Tigzirt. Deux projections sont aussi programmées à l’entrée de la grande plage de la même ville.