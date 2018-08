Sur instruction du ministÃ¨re de lâ€™Habitat : Des locaux commerciaux au profit des personnes handicapÃ©es

Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville vient d’instruire les Offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI), à l’effet de réserver un quota de 10 à 20% des locaux commerciaux au profit des personnes handicapées.

En effet, le ministre de l’Habitat, M. Abdelwahid Temmar, a adressé une instruction aux directeurs des OPGI à travers les 48 wilayas du pays pour aménager ces locaux commerciaux, de manière à ce qu’ils deviennent accessibles aux personnes aux besoins spécifiques.

M. Temmar a, à ce sujet, insisté sur le fait que l’attribution des locaux commerciaux destinés à cette frange de la société devrait prendre en considération l’état de santé et le handicap de chaque personne.

S’agissant du prix de vente, il ne devrait pas dépasser les 100 millions de centimes, alors que la superficie de ces locaux se situe entre 10 et 15 mètres carrés, et concerne différentes activités commerciales.

Suite à cette instruction, plusieurs Offices de promotion et de gestion immobilières ont entamé l’opération de vente des locaux, à l’instar de l’OPGI de Bir Mourad-Rais qui a réservé une dizaine de locaux commerciaux au niveau de la commune de Baraki au profit des personnes aux besoins spécifiques.

Il est utile de rappeler qu’une convention-cadre a été signée entre le ministère de la Solidarité nationale et celui de l’Habitat, permettant aux personnes handicapées de bénéficier de logements dotés d’équipements nécessaires pour faciliter l’accès et le déplacement de cette frange de la population. Sur un autre registre, des OPGI ont entamé, récemment, l’opération de vente de milliers de locaux commerciaux, notamment ceux situées au niveau des nouvelles cités de logements sociaux-participatifs, pour des personnes normales.

Les OPGI ont, de ce fait, procédé à la location et la mise en vente aux enchères au profit des jeunes et commerçants qui disposent d’un registre de commerce. Pour ce qui est des personnes handicapées qui désirent bénéficier d’un local, celles-ci doivent présenter leur carte de handicapé et pourront choisir le local sans passer par la mise en vente aux enchères. Il est utile de savoir que les OPGI procéderont, au cours de ce mois, au lancement de plusieurs opérations de vente de locaux commerciaux dans différentes wilayas du pays, et dont les prix varieront entre 300 et 800 millions de centimes, selon la superficie.

Notons que les OPGI vont veiller à la vente des clés aux nouveaux bénéficiaires qui devront verser un loyer mensuel de 2.000 à 3.000 DA, avant d’approuver l’opération de vente par les services du ministère de l’Habitat et l’attribution définitive des commerces à leurs propriétaires.

Il convient de souligner, par ailleurs, que toute personne physique qui occupe régulièrement un bien immobilier de l’Etat ou de l’OPGI, qu’il s’agisse d’habitation, d’un local commercial, artisanal ou professionnel, peut demander l’achat du bien en question dans le cadre de la formule «cession des biens de l’Etat». Dans un autre volet, le ministère de l’Habitat procédera, le 20 août prochain, au lancement d’une importante opération de distribution de logements, ou pas moins de 30.000 unités de différentes formules seront distribuées, à travers 40 wilayas du pays. Cette importante opération consiste en la distribution d’un quota comportant près de 14.700 logements publics locatifs (LPL), soit 50 %, 3.500 AADL (12 %), 7.300 logements ruraux (25 %), 2.200 logements sociaux participatifs (LSP 8 %), 230 logements promotionnels publics (LPP 1 %) et 1.200 quotas parmi les lotissements sociaux, soit environ 4 %. Dans une récente déclaration, M. Temmar a relevé l’importance de cette opération qui s’inscrit dans le cadre des orientations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Il est à rappeler que d’importantes opérations de distribution de logements au profit des différentes couches de la société ont été déjà lancées. En effet, plus de 50.000 logements de différentes formules ont été distribués le mois de ramadhan dernier, 56.000 autres à l’occasion de la fête d’indépendance le 5 Juillet et 30.000 autres récemment.

Kamélia Hadjib