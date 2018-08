Métiers à haute pénibilité : La liste définitive fin prête

« La liste définitive des métiers à haute pénibilité sera soumise au gouvernement le mois de septembre prochain, pour permettre aux travailleurs concernés de bénéficier de la retraite anticipée », a affirmé, hier, le membre de la commission chargée de l’élaboration de la liste des métiers pénibles à l’Union générale des travailleurs algériens, Amar Takdjout.

Le même intervenant a précisé que la liste définitive est fin prête, précisant que son élaboration a duré près de deux années à cause de la complexité du dossier et la spécificité de chaque métier.

Il a fait état de la tenue de 90 réunions et rencontres pour mieux étudier la liste des métiers pénibles pour qu’aucune catégorie professionnelle ne soit lésée au détriment d’une autre. Le même responsable syndicaliste a expliqué que certains métiers ont été classés « très pénibles » et sont ceux qui s’exercent sous de fortes températures et dans les ateliers, le travail de nuit ainsi que les métiers à risque d’exposition aux radiations, de maladies, d’accidents de travail et de mort, à l’instar des travailleurs du complexe d’El Hadjar et ceux des bases pétrolières se trouvant au Sud. Ces derniers bénéficient d’un abattement de l’âge de retraite de cinq ans, soit une retraite anticipée à l’âge de 55 ans pour les hommes et 50 ans pour les femmes.

La deuxième catégorie concerne, selon M. Takdjout, les travailleurs dans des métiers moins pénibles que ceux de la première catégorie, d’autant plus que le préjudice est d’ordre psychologique et moral plus que physique. Il s’agit, selon le syndicaliste des travailleurs des administrations qui bénéficieront d’une retraite anticipée, de une à quatre années.

M. Takdjout a précisé que la liste adoptée par la commission a été élaborée avec la contribution des spécialistes et experts nationaux et internationaux, des médecins de travail et sera soumise au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale à la prochaine rentrée sociale. Un décret présidentiel sera promulgué pour définir les métiers pénibles et les avantages accordés aux travailleurs qui y exercent.

Il faut rappeler que la commission d’experts chargée de définir la liste des postes de travail présentant une haute pénibilité et les durées d’exposition minimales ouvrant droit à l’abattement de l’âge de retraite est chargée de mener des travaux techniques et scientifiques et est habilitée à consulter les secteurs et les syndicats de travailleurs et d’employeurs agréés. Selon le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, qui intervenait à une précédente occasion, “la commission disposera de tout le temps nécessaire pour finir son travail convenablement”. Les résultats obtenus seront, par la suite, soumis aux partenaires sociaux et feront l’objet, in fine, d’un projet de décret exécutif en application des dispositions législatives en vigueur. Le ministre a signalé, en outre, que le nombre de personnes bénéficiant des retraites anticipée et proportionnelle dépassait la barre du million, soit 1/3 du nombre global des retraités en Algérie. Il a indiqué que le système de sécurité sociale dégageait annuellement environ 450 milliards de dinars pour cette frange, soit près du déficit annuel de la CNR (Caisse nationale de retraite) estimé à 500 milliards de dinars. Mourad Zemali a signalé que la moyenne d’âge des bénéficiaires de ce genre de retraites est de 53 ans, soit moins de 7 ans de cotisation à la CNAS. Selon lui, aujourd’hui, le nombre de retraités, comparé à celui des cotisants est d’un retraité pour 2,5 cotisants, alors que cette moyenne devrait être d’un retraité pour 5 cotisants. Sur la base de ces statistiques, les pouvoirs publics ont décidé de revenir au système “normal” de la retraite. Le ministre a rappelé, à ce propos, que les retraites anticipée et proportionnelle étaient des mesures exceptionnelles instaurées durant une période précise.

Salima Ettouaharia