Alimentation en eau potable Ã  El Tarf : engagements tenus

Les services de la wilaya d’El Tarf ont annoncé l’achèvement de l’opération d’alimentation de plusieurs communes de la wilaya en eau potable avec une capacité de pompage de 17.280 m3/jour, tandis que les autres opérations de suivi se poursuivent pour assurer une bonne distribution de cette matière vitale, a indiqué hier un communiqué du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire. «L’opération d’alimentation en eau potable a touché, outre Hammam Beni Saleh, les communes de Oued Zitoune, Oued Bouhadjar et Ain El Karma», note le communiqué, précisant que «l’opération a été achevée dans les délais fixés».

Selon la même source, cette opération «est survenue suite aux engagements du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, lors de sa visite de travail dans la wilaya d’El Tarf effectuée le 12 juillet dernier. M. Bedoui avait souligné lors de cette visite «la nécessité d’insuffler une nouvelle dynamique dans la wilaya d’El Tarf et ce, en coordination avec les services du ministère des Ressources en eau notamment les 4 communes situées dans le sud de la wilaya dont la population dépasse les 53.000 habitants». A l’issue de cette visite, le ministre avaient pris également plusieurs décision dont la mise en place d’une délégation interministérielle (05 ministères) présidée par le secrétaire général du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire pour s’enquérir de l’avancement des projets relevant de différents secteurs dont les ressources en eau.

Aussi, une réunion de coordination a été tenue, lors de cette visite, suite à laquelle il a été décidé la mise en service d’une station d’alimentation en eau potable à partir du barrage d’El Chafia, qui verra aussi l’alimentation de la population de Oued Bouhadjar au plus tard le 4 août 2018». «Les opérations de suivi se poursuivent pour assurer une distribution optimale de l’eau potable à travers tout le territoire de la wilaya de la part des autorités locales et centrales».