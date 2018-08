Lutte antiterroriste : 4 terroristes abattus et 19 redditions en juillet

La lutte antiterroriste a été très intense durant le mois de juillet dernier, selon un bilan des opérations menées par les détachements de l’Armée nationale populaire Quatre terroristes ont été abattus, deux ont été capturés et 19 autres se sont rendus dans le sud du pays, dont 16 redditions à Tamanrasset et trois à Adrar, outre la récupération de 26 pièces d’armement, essentiellement des fusils et des munitions. Ces résultats réalisés par les unités de l’ANP, notamment au niveau de la bande frontalière dénotent de la «ferme détermination» des forces armées à «préserver» la sécurité de notre pays et la « protection » de nos frontières et réitèrent la ferme détermination de « venir à bout » de ces groupuscules criminels et du fléau du terrorisme.Pour revenir aux prises réalisés sur le terrain, il faut souligner que la mise hors d’état de nuire des quatre terroristes (le nombre a été porté à sept après la poursuite de la traque) a eu lieu à Skikda suite à une opération menée par un détachement de l’ANP et intervenait après une attaque terroriste. Au final, l’ANP a récupéré trois pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, un fusil semi-automatique de type Simonov et six chargeurs garnis de munitions. S’agissant des deux terroristes arrêtés, l’opération a eu lieu dans la wilaya de Batna et ce, grâce à l’exploitation efficiente de renseignements. L’on notera l’arrestation de 20 éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés, notamment à Tébessa, et à Sidi Bel Abbès et Mostaganem. Le bilan des opérations du mois de juillet fait état par ailleurs de la destruction de six bombes artisanales à Ain Defla, Bouira et Tiaret, de trois mines artisanales à Batna, Skikda et Mostaganem, de trois casemates et de deux abris. Pour le MDN, ces opérations viennent «s’ajouter» au bilan jugé «positif» réalisé par le passé et «confirmer» l’efficience des différentes approches visant l’éradication du fléau du terrorisme dans notre pays. A ce propos, il convient de rappeler que, selon le bilan opérationnel de l’ANP, 117 terroristes ont été neutralisés et d’importantes quantités d’armes et de munitions ont été récupérées durant le premier semestre de 2018. En effet, 20 terroristes ont été abattus, 18 autres ont été arrêtés et 3 cadavres ont été découverts tandis que le nombre de redditions s’élève à 66, en sus d’une famille composée de dix membres. Les éléments de l’Armée nationale populaire ont arrêté au cours de la même période 57 éléments de soutien et détruit 311 casemates ainsi que deux ateliers de confection d’explosifs.Pour les prises d’armes, le bilan indique la récupération de 14 fusils de différents types, 14 lance-roquettes, 345 obus, 12 roquettes, 133 kalachnikovs, 164 fusils, 9 pistolets et 31.273 balles. 318 bombes artisanales, 61 mines et 220 capsules pour explosifs ont été également détruits, outre 32 appareils de communication piégés et 700 kg de produits chimiques pour la confection d’explosifs.

S. A. M.