De retour de la campagne dâ€™instruction : Inspection du voilier-Ã©cole El-Mellah

Le général-major Haouli Mohamed Larbi, commandant des Forces navales a procédé hier, au port d’Alger, à l’inspection du voilier-école El-Mellah, numéro de bord 938 après son retour de la campagne d’instruction Eté-2018, du 30 juin au 5 août, avec à son bord 99 élèves officiers de carrière de l’Ecole supérieure navale de Tamentfoust, dont une élève. Le circuit de la croisière d’instruction Eté-2018, dont 20 de navigation dans le Bassin Ouest de la Méditerranée et la Mer Tyrrhénienne, a été exécuté en six étapes avec plusieurs escales dans des ports nationaux et étrangers, au cours desquelles l’équipage a effectué des visites de courtoisie aux autorités civiles et militaires et participé à des activités sportives et culturelles. Les élèves officiers ont pu, à travers le contact direct avec l’environnement maritime, s’acclimater aux conditions réelles de navigation et à la vie à bord.