Plus de 36% inscrits au Registre du commerce Ã©lectronique

D’autre part, sur l’ensemble des commerçants détenteurs du registre de commerce, 707.112 entreprises sont détentrices du Registre du commerce électronique (RCE) à fin 2017, soit 612.218 personnes physiques et 94.894 personnes morales, soit un taux de 36,2% de l’ensemble des inscrits au CNRC. Pour rappel, le RCE, lancé en 2014, est doté d`un code sécurisé permettant la sécurisation de l`extrait du registre du commerce, l`authentification et le contrôle en ligne des données. Quant à la densité du tissu économique, le CNRC note la prépondérance dans les wilayas du nord du pays, à leur tête celle d’Alger avec 250.700 commerçants (12,8% de l’ensemble des entités présentes au niveau national). La capitale est suivie de la wilaya d’Oran avec 96.041 commerçants (4,9%), Sétif avec 83.568 commerçants (4,3%) et Tizi-Ouzou avec 81.528 commerçants (4,2%).

Dans les wilayas du Sud du pays, celles qui comptent le nombre le plus faible d’opérateurs économiques sont Tindouf avec 5.401 opérateurs, Illizi avec 5.531 et El Bayadh avec 9.849. Par ailleurs, le CNRC relève que la couverture actuelle au niveau national des opérateurs économiques est à raison d’un opérateur par 21 habitants. En ce qui concerne les femmes d’affaires, la même source fait savoir qu’il y a 148.205 femmes-opérateurs économiques au niveau national avec 137.033 sous le statut de personnes physiques (7,7% du total national des personnes physiques) et 11.172 gérantes de sociétés (6,1% du total national des personnes morales).

Par ailleurs, les opérateurs économiques étrangers comptabilisés au registre de commerce ont atteint 13.407 effectifs à fin 2017 avec 10.983 sociétés et 2.424 exerçant sous le statut de personnes physiques. Concernant les radiations ayant été enregistrées au courant de l’année dernière, 97.526 suppressions de commerçants du registre du commerce ont été comptabilisées, avec, toutefois, une régression de l’ordre de 8,3% en comparaison à l’année 2016.