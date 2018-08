Pays en dÃ©veloppement : Les femmes plus touchÃ©es par le chÃ´mage

L’expérience algérienne en matière de prise en charge des catégories vulnérables, un exemple à suivre pour les pays arabes

Les vingt dernières années ont été marquées par des progrès au profit des femmes dans le monde du travail, en matière d’égalité avec les hommes. Néanmoins, d’importants écarts persistent à ce niveau, notamment, dans les pays en développement, souligne une étude de l’Organisation internationale du travail. « Non seulement les femmes ont moins de chances que les hommes de faire partie de la population active, mais celles qui sont actives ont également moins de chances de trouver un emploi », le constat établi sur la base de statistiques et indicateurs vérifiés montrent qu’en 2018 « le taux de chômage mondial des femmes est à 6%, supérieur d’environ 0,8 point de pourcentage à celui des hommes ». Une donne qui se traduit par un ratio entre taux de chômage féminin et taux de chômage masculin de 1,2 en 2018. Un ratio appelé à augmenter dans les pays en développement comme dans les pays émergents, « traduisant la détérioration de la position relative des femmes en termes de chômage mondial observée au cours des dix dernières années ». Aussi, les pays en développement affichent le ratio le plus élevé entre taux de chômage féminin et taux de chômage masculin, soit 1,3 en 2018, souligne l’étude. Fait qui s’explique, en grande partie « par le fait que les taux de chômage des hommes dans ces pays sont faibles par rapport aux normes internationales, alors que ceux des femmes ne sont que légèrement supérieurs à la moyenne mondiale ». L’analyse de l’OIT prévoit que le taux de chômage des femmes devrait continuer d’augmenter dans ce groupe de pays accentuant ainsi le ratio entre taux féminins et taux masculins d’ici à 2021. Concernant les pays émergents, le ratio entre taux de chômage féminin et taux de chômage masculin correspond à la moyenne mondiale, soit 1,2 en 2018. Toutefois, ce seuil devrait augmenter d’ici à 2021, en particulier en Afrique du Nord et dans les Etats arabes où les femmes enregistrent des taux de chômage deux fois plus élevés que les hommes. En Algérie, le taux de chômage, en 2017, a atteint 9% auprès des hommes et 19,5% chez les femmes. Un taux qui reste significatif. Selon cette même étude, l’emploi vulnérable touche plus les femmes dans les pays en développement qui accusent d’importants retards en matière de lutte contre la précarité de l’emploi pour les femmes « car le nombre de travailleurs à leur propre compte ou collaborant à l’entreprise familiale a augmenté, de même que la population active » avec une proportion particulièrement élevée, soit 76,4% de l’emploi total dans les pays en développement et 46,2% dans les pays émergents en 2018. Pour le cas de l’Algérie, des efforts sont consentis par les pouvoirs publics pour améliorer les conditions du travail et lutter contre l’emploi vulnérable ou précaire, notamment en ce qui concerne les femmes. Lors de l’atelier qui s’est tenu à Alger, en début d’année sur « Le réseau arabe dédié aux informations sur le marché du travail », le directeur général de l’Organisation arabe du travail (OAT), M. Fayez Al-Mutairi, avait mis l’accent sur l’expérience algérienne en la matière, en particulier, au chapitre de la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques, des femmes et des catégories vulnérables dans le secteur de l’emploi. M. Al-Mutairi avait salué, pour la circonstance, les «grands progrès» enregistrés à ce titre à la faveur de différents dispositifs de soutien, notamment les microprojets et ceux destinés aux femmes et aux personnes aux besoins spécifiques, une expérience qui « sera transmise aux pays arabes », avait-il affirmé.

D. Akila