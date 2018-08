Ã‰conomie sociale et solidaire : NÃ©cessitÃ© dâ€™un cadre lÃ©gal

La mise en place d’un cadre législatif et un appui institutionnel est nécessaire pour le développement de l’économie sociale et solidaire, ont souligné, à Alger, les experts à l’occasion d’un séminaire consacré à ce thème. Dans une déclaration, à El Moudjahid, Nacéra Haddad, membre du comité exécutif du Forum des chefs d’entreprise (FCE), a souligné que « la mise en place d’une politique publique en Algérie a permis à une inclusion de l’ensemble des acteurs (société civile, entreprises, association) et à combattre une exclusion au maximum ». Elle a indiqué en marge de ce séminaire que « l’économie sociale et solidaire, est un concept en phase de se formaliser et de donner une assise à cette politique de l’Etat pour pouvoir dynamiser les territoires ». Mme Haddad a ajouté que « notre objectif et notre intérêt est que cette économie sociale va redynamiser et redonner le sens à la participation citoyenne dans la vie économique et de nouer et consolider le lien entre la société civile, l’association et l’administration ». Elle a estimé, à cet effet qu’à travers la démocratie participative, l’économie sociale va, sans nul doute, trouver toute sa puissance et son sens pour permettre entre autres, au citoyen de s’organiser au niveau local et d’être une partie prenante dans la création d’activité et l’intensification du tissu économique. Mettant à profit cette occasion, notre interlocutrice à insisté sur la nécessité de renforcer le partenariat entre l’entreprise sociale et les entrepreneurs, précisant qu’aujourd’hui, les entrepreneurs sont éloignés de l’économie sociale et solidaire. Mais ils peuvent devenir très vite des acteurs très actifs. Comme ils peuvent aider à la professionnalisation de toutes les entreprises, sociale et solidaire, à travers leur accompagnement dans des partenariats notamment sur le plan de charges et l’accès au marché. De son côté, Mohamed Saïb, sociologue, a indiqué que « ce concept paraît nouveau mais c’est une réalité algérienne, puisque nous avons dans notre tradition beaucoup d’associations qui œuvrent, sans faire de bruit, dans la solidarité nationale. Pour mieux mesurer l’activité de toutes ces associations, surtout en ce qui concerne l’aspect économique, le chercheur a insisté sur la nécessité « de lui donner un cadre législatif ». Et d’ajouter que « toutes les activités doivent être déclarées et de connaître leurs objectifs ». M. Musette a précisé à cet effet que « tant qu’il n’y a pas un cadre légal on va rester dans des associations qui activent, mais qui vont disparaître du jour au lendemain ». En réponse à une question de savoir si cette économie sociale constitue une partie dans l’informel, il fera savoir que ce dernier « est un segment d’une économie informelle ». D’ailleurs, l’expert trouve qu’aujourd’hui il n’y a pas suffisamment d’informations, le fait que cette activité ne soit pas encore régulée. Notre interlocuteur n’a pas manqué d’afficher, sa conviction quant à la valeur ajoutée que peut apporter ce mécanisme à l’économie, indiquant que ce concept qui s’appuie sur les initiatives citoyennes et les réseaux d’entraide contribuera inéluctablement « à la création de plusieurs activité et au développement local ».

