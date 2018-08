Fuite des capitaux : NÃ©cessitÃ© dâ€™assouplir la lÃ©gislation de change

La fuite des capitaux continue à donner le tournis. A combien s’élèvent les montants qui quittent clandestinement l’Algérie pour aller se réfugier ailleurs ? Difficile de le quantifier par des chiffres.

«Une chose est sûre, le phénomène prend de l’ampleur ces dernières années», commente, Mohamed Bakalem, analyste financier, joint hier par téléphone. En effet, les rapports des services douaniers et de sécurité sont révélateurs. Des amoncellements d’affaires sont traités. En février dernier, les éléments de la police aux frontières ont mis la main sur une importante somme d’argent en monnaie étrangère estimée à 150.000 euros, sur un passager qui s’apprêtait à embarquer à bord du vol Alger-Istanbul. Ce n’est qu’un cas. Répondant à nos questions, l’universitaire, également chef de division des études économiques au Conseil national économique et social, relève les trois raisons principales de la prolifération du phénomène. D’abord, analyse-t-il, tout est lié à «un problème de confiance» ainsi que les perspectives pas forcément rassurantes qu’offre l’économie nationale. Pour enrayer ce problème, il suffit de rétablir cette confiance par des réformes efficaces.

Il est également question de juguler «l’informel», et de la «nature de l’économie nationale qui n’offre pas aux investisseurs assez de possibilités pour se développer». De son côté, Ferhat Ait Ali, expert financier, recommande un assouplissement de la législation de change à même de rendre certaines détentions en devises «légales», et «ramener la confiance dans l’économie nationale». Quant à Abderrahmane Mebtoul, professeur des universités, souligne que la lutte contre ce fléau qui menace la sécurité nationale «passe forcément par plus de moralité, le renouveau du système d’information au temps réel, un véritable management stratégique lié à un véritable Etat de droit». Le problème qui se pose pour l’Algérie «interpelle toute la politique socio-économique de l’Algérie et son adaptation au nouveau monde, étant, par ailleurs, liée à bon nombre d’accords internationaux, afin de se prémunir de litiges inutiles et coûteux, tout en préservant ses intérêts propres».

D’autres solutions ? «Il y a urgence de mécanismes de contrôle démocratiques, de réactiver la Cour des comptes dépendante», indiquait l’universitaire. En juin dernier, rappelons-le, la Banque d’Algérie a adressé une nouvelle note aux banques, portant de nouvelles «mesures complémentaires en matière d’inclusion financière relative à l’épargne en devises des particuliers».

Dans cette note, est également relevée «la nécessité de promouvoir l’inclusion financière de cette catégorie d’épargnants, à l’instar des épargnants en monnaie nationale, par la levée des différentes contraintes n’ayant pas de raison d’être, liées à : l’ouverture des comptes ; l’alimentation et au fonctionnement des comptes ; la justification de l’origine des fonds».

Qu’en est-il des conséquences ? À moyen terme, la fuite des capitaux risque de priver le pays de ressources en devises précieuses pour son développement, et aggravera le climat de défiance à l’égard de l’économie nationale. S’ajoute à cela, l’érosion de la valeur du dinar, et son corollaire augmentation des prix des biens importés par le secteur informel, qui pèse lourdement sur le PIB. Il convient de s’intéresser aux liens entre la fuite des capitaux et l’investissement national. En effet, la capacité d’un pays à atteindre et à maintenir des taux de croissance élevés dépend de son aptitude à atteindre et à maintenir des niveaux élevés d’investissement national.

A l’échelle régionale, continentale et mondiale, des propositions sont faites pour la mise en œuvre d’une action concertée. L’instauration d’un système financier international plus transparent profitera non seulement aux pays africains, mais aussi à l’ensemble des pays développés et en développement.

Fouad Irnatene