Ouargla : 80% des points noirs Ã©liminÃ©s

Quelque 80% des points noirs altérant l'environnement dans la wilaya d'Ouargla ont été éradiqués ces dernières années, a-t-on appris auprès de la direction locale de l'Environnement (DE).

Les nombreuses campagnes locales et nationales de nettoiement et de préservation de l'environnement ayant impliqué les différentes catégories de la société ont largement contribué au développement d'une culture environnementale chez le citoyen et à l'éveil chez lui de la conscience de l'impact direct de l'hygiène du milieu sur son cadre de vie et sur la prévention de maladies, a indiqué le chef de service de l'environnement urbain et industriel à la DE, Laâmri Belabbes.

Initiées par la direction de l'Environnement avec le concours de diverses institutions de wilaya, ces opérations périodiques ont permis la collecte d'importantes quantités de déchets inertes jonchant plusieurs endroits et constituant autant de points noirs, et l'amélioration ainsi du cadre urbain, a précisé le responsable.

Ces efforts de protection de l'environnement ont été confortés ces dernières années par l'adoption d'une batterie de mesures "urgentes'' pour préserver l'environnement et éradiquer d'importants entassements de déchets à l'intérieur et à l'extérieur des quartiers et des concentrations d'habitants, ainsi que l'encouragement des initiatives de jeunes visant la récupération des déchets à des fins de recyclage, dans le cadre de la gestion intégrée de ces déchets, et générant ainsi des emplois directs et indirects.

Ces mesures se traduisent notamment à travers plusieurs campagnes de nettoiement menées par les instances concernées, en coordination avec les différents acteurs, notamment les associations versées dans le domaine auxquelles s'ajoutent les initiatives de jeunes, appuyés dans leur démarche par une mobilisation des moyens disponibles, afin d'éliminer les décharges anarchiques, a expliqué

M. Belabbes.