InsalubritÃ© :: Un mal qui se propage

Les mauvaises habitudes ont la peau dure. Elles sont invincibles, indomptables aussi. On a beau sensibiliser, appeler les gens à revenir à de meilleurs sentiments, mais rien n'y fait.

En effet, la question du manque d'hygiène, revient, tous les jours que Dieu fait, pour prouver qu'il reste encore du chemin à parcourir pour aller vers des quartiers et des villes propres où il fait bon vivre. Les ordures, chez-nous, font partie de notre décor. Pis encore, échapper à cette amère et triste réalité est difficile pour ne pas dire carrément impossible. Les bacs à ordures peinent à contenir les déchets ménagers et autres jetés dans la nature. Ça sent mauvais dans nos quartiers qui se transforment, souvent, en décharges à ciel ouvert. Aujourd'hui, c'est un fait, les services de NETCOM et d'EXTRANET se retrouvent dans de mauvaises postures et pour cause l'insouciance ou plutôt la démission total du citoyen lorsqu’il s’agit du respect du cadre de vie, du civisme, tout court. Il faut dire que malgré tous les efforts déployés par les services de nettoiement, tant en termes de renforcement de leurs équipes et en moyens matériels et logistiques — des campagnes de sensibilisation et des numéros verts lancés pour accrocher le citoyen — il n’en demeure pas moins que les résultats s’avèrent être, en deçà des attentes et des aspirations. Nos trottoirs, nos cités sont jonchés d’immondices de toutes sortes, à même de couper le souffle de ceux qui s’aventurent de passer à proximité de ces amas d’ordures qui amochent les quartiers d’une part et menacent notre santé, de l’autre, notamment pendant la période des grandes chaleurs, vecteur d’accélération de la décomposition des déchets et de prolifération de moustiques, de mouches et autres.

A l’heure, des moustiques tigres qui font intrusion dans plusieurs communes d’Alger et certaines wilayas, la culture d’hygiène s’impose pour lutter contre les conséquences désastreuses sur la santé. La prolifération de décharges sauvages, dans les quartiers, à vrai dire, encouragée par le non-respect des horaires de ramassage des ordures ménagères, font de beaucoup de quartiers des « nids » de maladies potentielles. Il suffit de voir ces bacs à ordures qui débordent, parfois même renversés qui attirent les chats et chiens errants des autres quartiers représentant un danger pour les habitants, notamment les enfants. Une chose est sûre, l’hygiène, c’est l’affaire de tous et pas seulement des services de NETCOM, d’EXTRANET ou encore des bureaux d’hygiène communaux.

Samia D.