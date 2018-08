Festival arabe de Djemila : Le chanteur Billel Sghir enchante le public

Le public présent à la 14e édition du festival arabe de Djemila a vibré, dans la nuit de samedi à dimanche, au rythme des chansons algériennes interprétées par Billel Sghir.

Ce grand chanteur a enchanté le public, notamment les jeunes, avec ses plus belles chansons, lors de la deuxième soirée du Festival arabe de Djemila dans sa 14e édition qui se tient au site archéologique de Djemila (est de Sétif).

L’artiste a entamé son spectacle par "Hadi Zaâfa ou fayta" émerveillant ses fans qui se sont déplacés en grand nombre de plusieurs wilayas du pays, et a enchaîné durant une heure d’autres chansons, à l’instar de "Ma zal y’ji tour" et "Arouwahi nathassbou", reprises en chœur par le public.

Embrasant l'atmosphère et donnant à la soirée un ton joyeux et énergique, le chanteur raï interpréta encore "Goultelkoum, "Nebghiha", "Takhtini", sur une musique au rythme infernal qui fera déhancher la foule.

Se produisant pour la première fois au Festival de Djemila, Cheb Billel Sghir s’est dit ravi de rencontrer son public.

Avant le passage sur scène de Billel Sghir, le public venu assister à cette soirée a également apprécié les rythmes sétifiens avec des chansons interprétées par Cheb Aziz, entre autres "S’haybi", "Ya h’bibi", sous un tonnerre d’applaudissements.

Cheb Khalas a pris le relais et lancé "Allo waynek" pour annoncer son entrée sur la scène de l’antique Cuicul et enchaîner avec ses meilleurs tubes.

Dans un moment de communion avec son public, Khalas, en hommage au défunt Cheb Hansi entonne "T’aal ghyabek ya Ghezali", reprise avec beaucoup d’émotion par une assistance conquise.

Le chanteur Massi a fait monter l’ambiance d’un cran en interprétant plusieurs chansons de son dernier album "Ziniw", aux rythmes endiablés, qui ont longtemps fait danser le public.

La chanteuse Anissa Hadjerssi, une des élèves de l'émission "Alhane Oua Chabab", à la voix suave et la présence remarquée, a offert à l’assistance un voyage au cœur des sonorités maghrébines en interprétant des chansons algériennes, tunisiennes et marocaines avant de rendre hommage à la diva de la chanson arabe, Warda El Djazaïria avec "Haramt Ahibek".

Il y a lieu de rappeler que l’ouverture du festival a eu lieu en présence du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi. Avec la chorégraphie « Azdif » reflétant des pans de l’histoire, de l’art et de la culture des Hauts plateaux. Créé et mis en scène par Nabil Benseka, le spectacle chorégraphique Azdif —terre noire en berbère, d’où provient le nom de Sétif— exécuté par 32 jeunes danseurs et danseuses, a fait planer sur le site romain de Cuicul une touche de magie à travers des tableaux racontant la richesse culturelle et historique de la région.

Le Festival arabe de Djemila se poursuit avec au programme de la troisième soirée les chebs Wahid, Arras, Kamel El Guelmi, le groupe Freeklane et le chanteur Mok Saïb.

