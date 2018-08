MausolÃ©e Royal dâ€™Imedghassen : Prochaine visite dâ€™experts de lâ€™Union EuropÃ©enne

Un groupe d’experts européens effectuera courant "septembre prochain" une visite au tombeau numide royal Imedghassen, dans la commune de Boumia (Batna), avec l’objectif d’établir "un diagnostic minutieux et précis" sur le plus ancien mausolée royal antique conservé d'Afrique du Nord, a indiqué mercredi à l’APS le directeur local de la culture, Omar Kaâbour.

La visite de ce groupe d’experts, qui s'inscrit dans le cadre d’un programme de coopération entre l’Algérie et l’Union européenne pour la préservation du patrimoine culturel, permettra de "compléter l’étude préliminaire déjà élaborée sur ce site et d’arrêter avec précision les méthodes devant assurer la protection du tombeau", a indiqué le même responsable.

Une sortie au mausolée d’Imedghassen a été effectuée cette semaine en vue de préparer la visite du groupe d’experts européens conduit par l’archéologue Castro Alexis, a-t-il souligné.

M. Kaâbour a précisé que cette opération intervient suite à l’approbation, depuis près d’une année, de la deuxième phase de l’étude du plan de protection et préservation du site archéologique numide Imedghassen, construit au 3e siècle avant J.C.

Le directeur local de wilaya de la culture a soutenu que le diagnostic, devant être établi en septembre prochain, devra permettre aux experts d’entamer les travaux de protection et préservation du site antique, rappelant que cette opération s'inscrit dans le cadre du programme de protection du patrimoine culturel Euromed, approuvé en 2012, qui concerne, outre le tombeau numide royal Imedghassen, le palais Ahmed Bey de Constantine et la Casbah d’Alger. Le programme Euromed vise, selon le même responsable, à valoriser et à sauvegarder le patrimoine culturel et l’identité des générations futures et ambitionne d’ouvrir des voies de dialogue et de compréhension entre les peuples des deux rives de la Méditerranée.