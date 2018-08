10e Ã©dition du Festival du Rai : ClÃ´ture en apothÃ©ose

Le rideau est tombé sur la 10e édition du Festival du raï, samedi soir, au grand regret du public qui souhaitait le prolongement de cette manifestation, synonyme d’une évasion de la monotonie d’un quotidien et aussi et surtout, d’une opportunité de « se tremper » dans une ambiance évocatrice d’un patrimoine populaire qui fait la fierté des tribus des Beni Amer.

Un patrimoine populaire, par la force de l’expression de poètes fortement attachés aux valeurs de l’authenticité et de l’originalité. Les Mostefa Ben Brahim, Ben Harrath et Ould Ezzine ont effectivement marqué de leur empreinte cette région érigée depuis en un berceau de la poésie populaire pour inspirer bon nombre d’artistes et interpréter admirablement leurs qacidas. Des chanteurs d’une époque pour ensuite laisser le soin à une nouvelle génération d’introduire des instruments modernes et concevoir un nouveau genre musical… Le raï reste une réalité sociale aujourd’hui pour drainer la foule et attirer la jeunesse.

Quatre jours durant, jeunes et moins jeunes, hommes et femmes se sont confondus dans le décor de la salle de spectacle de la maison de la culture Kateb-Yacine pour vibrer au rythme de la chanson du raï et reprendre souvent en chœur les tubes de chebs et chebbate programmés.

Et cette dernière soirée, le public a eu droit à une rétrospective pour raviver en lui des sentiments de nostalgie à travers notamment le spectacle offert ou l’œuvre de Bellemou qui, grâce à sa trompette, a animé chaudement la salle et excité par certains refrains toute l’assistance. Même Gana El Maghnaoui fut de la partie pour davantage inviter une assistance à se rappeler d’une époque et méditer sur une ambiance d’antan singularisée par l’esprit de tolérance.

D’autres chebs et chebbate de la nouvelle vague du raï, à l’image de Mohamed El Abbassi, Yasmine Amari et autres, ont pris le relais pour enthousiasmer le public. Et la grande surprise a été le jeune handicapé Adoula qui fut ovationné par le public grâce à ses magnifiques interprétations. Une grande révélation qui renseigne sur cette édition de tous les défis à vrai dire. Les défis d’une jeunesse soucieuse de la préservation de son patrimoine populaire et fortement attachée à ses racines. De l’ambiance donc et de la convivialité, cette jeunesse s’est confondue sûrement dans cette manifestation qui mérite d’être valorisée par des débats et des conférences sur l’origine de ce genre musical et ses paroliers, autrefois des résistants à une occupation étrangère. Par leurs poésies, ils n’hésitaient point à interpeller la conscience collective sur la nécessité de se faire guider par les constances nationales… Signalons que les regrettés Djillali Amarnas et le chanteur Yacine, qui ont porté haut et fort la voix de la cité de la Mekkerra et interprété fidèlement le raï, furent honorés à titre posthume, une forme surtout de reconnaissance pour les deux artistes…



Un acquis important pour les générations montantes



Sur un autre plan, les participants à une conférence sur « l’histoire du raï entre l'ancien et le moderne », organisée en marge du festival national de la chanson raï, ont mis l'accent sur la nécessité de transmettre ce legs culturel qui constitue un acquis important pour les générations montantes.

Le journaliste Mir Mohamed, accompagnateur de Cheikh Mekalech durant les années 70 et parolier de Cheb Benaricha Mohamed, a rappelé que le "raï originel avait débuté dans les années 70 à Sidi Bel-Abbès et ses chansons avaient traité de plusieurs thèmes touchant la jeunesse, dont l’émigration", avant de connaître, a-t-il dit, son apogée dans les années 80 et de résister durant les années 90 pour ensuite s'élever au rang mondial.

L’intervenant a mis en exergue le choix et l’importance des mots et des paroles pour traiter de divers faits et sujets de la société et véhiculer des messages à travers la chanson raï objective, soulignant que Sidi Bel-Abbes, berceau de ce genre musical, a mis en avant sur la scène artistique des chanteurs et artistes ayant contribué au développement du raï, dont les célébrissimes troupes Raina Rai, le goual Hadj Zouaoui, Cheikh Naâm, Cheikha Remiti et Cheikha Djenia, toutes deux originaires de Sidi Bel-Abbès et ayant un grand rôle dans la réussite de la chanson raï.

Cette rencontre avait regroupé à la maison de la culture Kateb-Yacine des artistes, des académiciens, des hommes de culture et des journalistes qui avaient mis l'accent sur l’importance de préserver ce legs musical et sa transmission aux générations montantes et d'œuvrer à organiser des manifestations et des festivals pour permettre l'échange de vues entre anciens chanteurs et stars de la chanson moderne.

A. Bellaha