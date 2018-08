Palestine/ Prisons israÃ©liennes : Sit-in de solidaritÃ© avec les journalistes dÃ©tenus

Le Syndicat des journalistes palestiniens a organisé hier, un sit-in de solidarité devant la prison d'Ofer à l'ouest de Ramallah, en soutien aux journalistes détenus dans les prisons de l’occupation israélienne, a rapporté l'agence palestinienne Wafa.

«Le sit-in est un message adressé aux journalistes prisonniers à travers lequel le Syndicat les soutien et fait tout son possible pour leur libération rapide", a déclaré le représentant du Secrétariat général du Syndicat des journalistes palestiniens, Omar Nazzal, cité par Wafa. "Les journalistes poursuivront leur couverture des crimes israéliens", a-t-il affirmé, invitant les institutions internationales à mettre en oeuvre leurs résolutions sur la protection et les droits des journalistes, notamment, la résolution 2222 du Conseil de sécurité, qui prévoit la protection des journalistes palestiniens. Le chef de la haute commission de suivie des affaires des prisonniers et des ex-prisonniers, Amin Shoman, a informé pour sa part, que l'occupant "vise à empêcher les journalistes de dévoiler la réalité des crimes et des violations". L’épouse du journaliste prisonnier, Ala’ al-Rimawi, qui a entame une grève de la faim depuis le 30 juillet dernier, a appelé à la nécessité de garantir et de protéger les droits des journalistes par les conventions et traités internationaux, exigeant une action urgente pour la libération des prisonniers journalistes. Au total, 32 journalistes palestiniens se trouvent dans des prisons de l'occupant israélien dont quatre arrêtés dimanche dernier, par l'occupant israélien alors qu'ils assuraient la couverture de la libération de l'adolescente Ahed Tamimi et sa mère, entravant ainsi leur mission, a dénoncé lundi, le ministère palestinien de l'information. "Les violations hebdomadaires continues contre les journalistes lors de la couverture des marches pacifiques dans la bande de Ghaza, nécessite une intervention internationale rapide pour condamner les responsables", a ajouté le ministère.

Ces violations à l'encontre des journalistes palestiniens dépassaient les 240 durant le premier semestre de l'année en cours, selon Wafa, outre des cas d'attaques contre des institutions médiatiques et des équipements de presse. Avril dernier, l'ONG Reporters sans frontières (RSF) avait condamné "les tirs délibérés" de l'armée israélienne contre des journalistes palestiniens, appelant au lancement d'une enquête indépendante et à la condamnation des auteurs de ces crimes contre la liberté de la presse.

Depuis le 30 mars dernier, des Palestiniens manifestent régulièrement à Ghaza sur la ligne du siège pour réclamer la levée du blocus israélien. Pas moins de 157 Palestiniens ont été tués et plus de 16.000 autres ont été blessés par des tirs à balles réelles de l'armée israélienne depuis cette date.