Grand angle : DisponibilitÃ© rÃ©itÃ©rÃ©e

A partir de la ville côtière de Boumerdes où se déroule la 9e édition de l'université d'été des cadres du front Polisario et de la RASD, le président sahraoui Brahim Ghali a réaffirmé sa pleine disponibilité à coopérer avec le Secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres et son envoyé personnel Horst Köhler, pour le parachèvement du processus de décolonisation au Sahara occidental. Cette réaffirmation n’est pas pour surprendre. Elle reflète la ligne de conduite que les Sahraouis se sont imposés et s’activent à suivre. Une ligne qui consiste à coopérer pleinement avec l’ONU et son envoyé spécial en vue de trouver un règlement au conflit qui les oppose depuis quarante ans à l’occupant marocain. Et pour ce faire, les sahraouis n’ont eu de cesse de tendre la main à la partie marocaine, souscrivant à toute initiative visant à relancer les négociations directes entre les deux parties. Mais en vain. Puisque le blocage persiste depuis 2012. Le Maroc tergiverse aussi à coopérer pour l'application immédiate de la décision du Conseil de sécurité international 2414 concernant la poursuite des négociations directes entre les deux parties «sans conditions préalables et de bonne foi». Mais de la sorte, les Sahraouis confirment si besoin est que les causes de cette panne du processus ne leur incombent pas. Et que s’il fallait identifier un responsable il y a lieu de designer Rabat qui s’obstine à refuser la mise en œuvre des résolutions de l’ONU. Dont celle portant organisation d’un référendum d’autodétermination. Sa politique qui consiste à gagner du temps n’a pas changé. A dessein, Rabat saborde tous les efforts déployés par l’ONU en vue de mettre un point final à un conflit qui n’a pas lieu d’être tant la légitimité de la revendication des Sahraouis à accéder à leur indépendance est reconnue par la communauté internationale. Les deux visites dans la région par Horst Köhler lui ont permis de constater à quel point les allégations marocaines étaient infondées. L’émissaire onusien a affirmé que son objectif était de relancer les négociations directes dans le courant de l’année 2018. En avril dernier, le Conseil de sécurité s’est fixé rendez-vous en octobre prochain pour évaluer l’avancée du processus. A l’issue de sa deuxième visite dans la région Horst Köhler a souligné la nécessité «d'un nouvel esprit de réalisme et de compromis». Il dira aussi que toutes les parties rencontrées «partageaient un fort désir de voir le conflit résolu». A un détail près que cette résolution souhaitée doit aller dans le sens de l’organisation du referendum d’autodétermination.

Nadia. K.