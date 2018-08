PrÃ©sidentielle au Mali : 3 candidats dÃ©posent des recours devant la Cour constitutionnelle

Au moins trois candidats à l'élection présidentielle au Mali du 29 juillet ont déposé samedi des recours devant la Cour constitutionnelle contestant les résultats provisoires du premier tour du scrutin, ont rapporté des médias maliens. Il s'agit de l'homme d'affaires Aliou Diallo et de l'ancien chef du gouvernement Cheikh Modibo Diarra qui ont saisi la haute juridiction dans la journée ce samedi, ont rapporté hier des sites électroniques maliens. Les équipes de campagne du troisième homme et du quatrième homme de l'élection n'ont pas donné plus de précisions sur le contenu de ces recours.

Les avocats du candidat de l'opposition, qualifié pour le second tour de la présidentielle prévu le 12 août, Soumaïla Cissé, ont également déposé un recours devant la Cour constitutionnelle, ont précisé les mêmes sources. Selon le directeur de campagne du leader de l'opposition, Tiébilié Dramé, une "vingtaine de recours ont été déposés", soulignant que "une requête en récusation de six juges sur neuf" a été déposée par le directoire de campagne du candidat Cissé les accusant "de ne pas être neutres".