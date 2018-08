Inondations Ã  in Guezzam : Lâ€™ANP prÃªte aide et assistance aux citoyens

Des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) sont intervenus, durant ces deux derniers jours, dans la wilaya déléguée d’In Guezzam, qui a connu des inondations, pour prêter aide et assistance aux citoyens touchés et désenclaver les routes et ce, dès les premières heures, mobilisant tous les moyens humains et matériels nécessaires, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.



M. Bedoui dépêche une commission ministérielle mixte



M. Bedoui a décidé de dépêcher une commission ministérielle mixte en collaboration avec les secteurs concernés de la wilaya de Tamanrasset suite aux dernières perturbations météorologiques qui ont touché cette région, a indiqué hier un communiqué du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales, et de l'Aménagement du territoire.