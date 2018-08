Destruction de trois bombes et de deux abris

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’ANP a découvert et détruit, vendredi à Tipasa/1ère Région militaire, trois bombes de confection artisanale, tandis qu’un autre détachement a détruit deux abris pour terroristes à Boumerdès/1ère RM».

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le crime organisé, un détachement de l’ANP « a découvert une cache contenant un groupe électrogène et trois panneaux solaires à Bordj Badji Mokhtar/6e RM, tandis que les éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté 4 contrebandiers et saisi un véhicule tout-terrain à Tamanrasset/6e RM». Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont saisi deux kg de kif traité, arrêté un individu et saisi un véhicule et une somme d’argent à Tlemcen et Ain-Temouchent/2e RM». Par ailleurs, des détachements combinés de l’ANP et de la Gendarmerie nationale «ont arrêté 27 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, In-Salah et Ghardaïa, tandis que des tentatives d’émigration clandestine de 22 personnes ont été déjouées à Annaba et El-Kala par les éléments des Garde-côtes»,