Commentaire : Argumentaire

Les cinq partis et les multiples associations ayant, d’ores et déjà, appelé le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à briguer un nouveau mandat, à la faveur des élections de 2019, déploient plusieurs arguments pour justifier leur démarche : la nécessité de consolider la sécurité et la stabilité du pays et la poursuite du développement économique, sont le plus souvent mis en avant. Le RND et le FLN, deux formations dont l’appui au Président n’a jamais été démenti, ont affirmé à maintes reprises, lors de diverses rencontres partisanes, que leur décision est déjà prise en ce qui concerne le choix de leur candidat. Ils sont suivis par le parti TAJ, conduit par Amar Ghoul, qui a lancé un appel au peuple afin de se regrouper et concrétiser le choix de la sécurité afin de préserver la stabilité du pays et la protection des frontières. L’Alliance nationale républicaine de M. Sahli a justifié son soutien au Président par l’impératif de préserver les acquis réalisés et d’approfondir les réformes, sans omettre l’objectif de renforcer l’Etat de droit. Mohamed Benhamou, de la formation El Karama, a aussi rejoint la liste des partis apportant leur appui au Président, en soulignant que le peuple a déjà commencé à cueillir les fruits des réformes de ces 20 dernières années et qu’il est opportun de prolonger cette embellie. Tous ces partis ont programmé, cet été, une rencontre pour un débat sur le plan d’action 2020-2030, afin d’étudier les options à imprimer au développement économique et social et qui seront mises en œuvre dès le début du prochain quinquennat, et ce, afin de poursuivre l’effort déjà consenti dans ces domaines. En effet, une fois que le pays a retrouvé la sérénité grâce à la Concorde civile et à la Réconciliation nationale, de nombreux chantiers ont été lancés pour la reconstruction nationale, dont l’un des objectifs est l’édification d’un Etat démocratique à dimension sociale. « Nul ne peut, aussi ingrat et aussi injuste soit-il, nier les réalisations de l’Algérie, ces deux dernières décennies, dans tous les domaines du développement et des réformes », a d’ailleurs affirmé le Président en mai dernier. Ce sont ces réalisations que les formations favorables à un nouveau mandat appellent à poursuivre.

A. M.