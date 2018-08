Les saisies de devises se multiplient : Vers le durcissement des mesures de contrÃ´le

Contrôle renforcé des ports, aéroports et passages frontaliers où il est question désormais de mesures draconiennes en vue de juguler le fléau du transfert illicite de devise à l’étranger, la coordination entre différentes institutions de sécurité en la matière renseigne sur le durcissement sans précédant de la lutte contre cette forme de criminalité transfrontalière. Le concept d’un «partenariat efficace» qu’évoque le directeur général de la Sûreté nationale ayant publiquement félicité son homologue des Douanes algériennes au lendemain de la saisie de la coquette somme de près de 2 millions d’euros dans un poste frontalier de Tébessa, ne sera que mieux revalorisée à l’avenir.

Les dispositifs sécuritaires seront donc revus en amont et en aval. L’objectif gagé n’est autre que d’en finir avec cette pratique frauduleuse de transfert illicite de devise qui n’a que trop saigné l’économie algérienne dans un contexte où le principe de rationalisation est érigé en règle d’or, à faire valoir dans le domaine de la dépense publique. Qu’il y ait donc persistance des ces agissements de «fuite» de montant plus où moins importants de la devise à l’étranger, est inadmissible. Les saisies successives récemment enregistrées, notamment à Tébessa et à l’aéroport d’Alger où, selon des sources concordantes, des douaniers ont mis la main sur une somme dépassant les 200 000 euros augurent d’une «guerre sans merci» engagée contre les transferts illicites. En ce sens, le colonel Mustapha Lehbiri, DG de la Sûreté nationale a mis en avant la nécessité «d’une coordination efficace entre les services de sécurité qu’il a qualifié de «seul rempart» contre le crime transfrontalier. En d’autres termes, et outre l’esprit de vigilance à faire valoir constamment, on s’attend à une intensification des échanges de renseignements entre les différents services dans le cadre d’une action qui vise à mettre en échec toute tentative de transfert illicite de devises, dont les auteurs qui ont plus d’un tour dans le leur sac ne manquent pas de subterfuges pour aboutir à leurs fins.

Sur les réseaux sociaux, des vidéos dévoilant la débrouillardise de ce genre de trafiquants «excellant» dans la manière de dissimuler des liasses d’euros dans des fruits exotiques, à l’exemple de ceux saisis récemment à l’intérieur de régime de…bananes. Indéniablement, et pour en finir avec ce genre de contrebande, il urge de recourir à une stratégie de lutte plus efficace. Idem pour ce qui est de la lutte contre l’évasion fiscale qui fait perdre au Trésor public un manque à gagner pas du tout négligeable en euros et en dollars.

À ce propos, rappelons que le ministère des Finances a pris une batterie de mesure, en vigueur depuis 2016, dans le but d’endiguer ce phénomène. L’on peut citer, entre autres, la mise en place d’un groupe de travail chargé du suivi de la situation financière des importateurs au niveau de la Banque d’Algérie, la définition des moyens de contrôle de la surface financière des importateurs ainsi que l’obligation faite aux importateurs de présenter un bilan, un compte des résultats et une déclaration des impôts.

Il a été procédé en outre au renforcement des moyens des douanes en matière notamment de contrôle de valeurs réelles des marchandises et ce dans le but d’une lutte optimisée contre la surfacturation.

Karim Aoudia