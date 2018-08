PrÃ©sidentielle 2019 : Le groupe parlementaire des indÃ©pendants se prononce pour Â«la continuitÃ©Â»

Dans un communiqué adressé hier, à notre rédaction, le président du groupe parlementaire des indépendants à l’assemblée populaire nationale (APN), le Dr. Lamine Osmani, considère que la prochaine échéance électorale de 2019, est en mesure de «garantir la continuité des réalisations politiques, socio-économiques, et culturels ».

«Le groupe parlementaire des indépendants place toujours l’intérêt suprême du pays au dessus de toute considération. Il exprime son soutien indéfectible à la préservation des acquis de la nation et appelle le peuple à préserver ses réalisations historiques politiques et économiques. Il appelle également à poursuivre les réformes dans le processus d’édification et du développement et de mobiliser les forces de l’Algérie pour répondre aux menaces qui visent sa sécurité et sa stabilité», lit on dans le communiqué.

Le groupe des indépendants, qui représente tout de même la quatrième force politique siégeant à l’Assemblée, appelle la classe politique à «hisser son débat au niveau des défis et développements que connait le pays» et à « ne pas impliquer l’armée nationale populaire dans les controverses politiques», et le peuple à « rester vigilant, à s’attacher à l’unité nationale et à défendre les principes de la République».

Après avoir salué «le rôle constitutionnel de l’ANP et ses sacrifices pour la défense du pays», le groupe parlementaire des indépendants a appelé le peuple algérien «à préserver ses acquis historiques, politiques et économiques, à poursuivre les réformes et le processus de construction et de développement et à mobiliser les capacités nationales pour contrecarrer toute menace susceptible d’attenter à la sécurité et à la stabilité du pays». Enfin, les députés ont tenu à mettre en garde tous ceux qui tenteraient de surenchérir sur leurs positions politiques, soulignant que, l’Algérie connait aujourd’hui «une conjoncture difficile» qui englobe «plusieurs dangers qui guettent les frontières nationales, outre les surenchères politiciennes qui véhiculent la discorde et menacent l’unité nationale».

Cette prise de position intervient au moment où la candidature de M. Bouteflika est en train de recueillir l’adhésion de diverses sensibilités et des courants politiques et sociaux du pays.

Salima Ettouahria