Betis Seville : 5 sur 5 pour Boudebouz

Encore un but de Ryad Boudebouz durant l'intersaison en ouvrant le score aujourd'hui à Bournemouth, signant son

5e but en autant de matchs amicaux. Opposé à la formation de Premier League, l'AFC Bournemouth, le Betis, se présentait avec Mandi et Boudebouz comme titulaires. Ce dernier ouvre donc le score à la 17’. Lancé par Marc Batra, il oblige le gardien Artur Boruc à sortir de sa surface ; le portier ratant son intervention, Boudebouz à l'entrée de la surface, le défenseur adverse Tyron Mings tente d'intervenir mais l'Algérien effectue un crochet qui le laisse tacler dans le vide avant de marquer. Score finale : 2-0 pour le Betis.