Championnats d'Afrique seniors : Lahoulou et Bouraada sacrÃ©s

Les deux athlètes algériens, Abdelmalik Lahoulou (400m haies) et Laribi Bouraada (décathlon), ont décroché vendredi, la médaille d'or, lors de la 21e édition du Championnat d'Afrique seniors, qui se dispute à Asaba (Nigéria). Lahoulou a terminé en tête du 400m haies avec un chrono de 48.47, améliorant au passage son propre record national réalisé le 16 septembre 2015 à Brazzaville (Congo) lors des Jeux africains (48.67). Pour sa part, Bouraada a dominé «logiquement» l'épreuve du décathlon. Il s'agit du quatrième titre africain pour Bouraada après ceux décrochés en 2008 à Addis-Abeba (Ethiopie), en 2010 à Nairobi (Kenya), en 2014 à Marrakech (Maroc) et détenteur du record d'Afrique du décathlon (8 521 pts) à l'occasion du décathlon des Jeux Olympiques d'été de 2016 à Rio de Janeiro (Brésil). Un peu plus tôt dans la journée, leur compatriote Zouina Bouzebra s'est contentée de la quatrième place de l'épreuve de lancer du marteau après un jet à 64.49 m au cinquième essai L'Algérie prend part à ce rendez-vous africain avec 14 athlètes. Ces championnats sont qualificatifs pour la Coupe continentale d’athlétisme prévue les 8 et 9 septembre à Ostrava (République tchèque) et qui réunira quatre équipes continentales, à savoir l’Afrique, l’Amérique, l’Europe et l’Asie-Océanie.