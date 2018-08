Sur le point de quitter la JSK : El Moudene vers le CSC

En disgrâce avec son nouveau club la JS Kabylie, qui ne semble pas vouloir le maintenir dans son effectif pour la saison 2018-2019, le milieu de terrain offensif, Abdallah El Moudene, prêté par le PAC et qui a évolué la saison passée au MCA, est sur le point de rejoindre les rangs du CS Constantine, le champion d’Algérie en titre. En effet, le joueur n’admet pas que les dirigeants de la JSK évoquent un problème d’insuffisance technique pour justifier leur décision de se séparer de ses services avant même que la saison ne soit entamée. Pour le jeune joueur propriétaire du Paradou AC, si la JSK veut le «liquider», c’est pour la simple raison que la direction kabyle avec à sa tête le président Chérif Mellal, n’a pas honoré jusqu’à présent et ne compte apparemment pas le faire. Est-ce un problème d’ordre financier ?

La question reste posée, même si un autre aspect réglementaire est aussi à l’origine de cette décision de la JSK. Un club ne peut prêter trois joueurs à un autre club. Et c’est le cas pour le PAC et la JSK, puisque trois joueurs pacistes ont opté cet été pour la JS Kabylie, et ce, sous forme de prêt. Il s’agit de Benyoucef qui avait déjà rejoint la JSK au mercato hivernal dernier et qui poursuivra l’aventure avec les Canaris, Benkhelifa qui portera les couleurs kabyles cette saison et El-Moudene qui a rejoint les Jaune et Vert. Apparemment, la direction kayle veut garder Benyoucef et Benkhelifa, alors qu’El Moudene sera sacrifié.

Ce dernier ne manque pas de proposition et ne devrait pas trouver de difficultés pour trouver preneur de suite. En effet, le CSC par le biais de son manager général, Tarek Arama, vient d’exprimer son vœu de vouloir s’attacher les services

d’El Moudene, avec avis favorable du coach Abdelkader Amrani, qui veut renforcer son équipe par un meneur de jeu supplémentaire. Arama est prêt à mettre les bouchées doubles afin de l’acquérir et il ne le cache pas. Les tractations sont en cours et sauf revirement de dernière minute, El Moudene rejoindra les rangs du CS Constantine incessamment. Son aventure avec la JSK a été très courte et restera pour lui certainement un mauvais souvenir. Il a tenu à exprimer ses regrets d’en être arrivé à une telle situation et pointe du doigt les dirigeants du club kabyle qui, selon lui, l’ont mené en bateau, lui accordant leur confiance, sans respecter pourtant ce qui avait été convenu au départ quant à la somme qu’il devait percevoir au titre d’avance, et ensuite vouloir ternir son image en évoquant une insuffisance technique pour justifier leur décision de se séparer de lui avant même l’entame de la saison. Pour lui, c’est le fait qu’ils soient incapables de le payer comme convenu qui les a poussés à agir de la sorte.

El Moudene veut tourner la page JSK et en ouvrir une autre avec le CSC si les pourparlers entre les deux parties aboutissent sur un accord définitif et officiel.

