JS Saoura : Ambitions Ã  la hausse

S’il y a bien un club qui vit une intersaison tranquille et sereine, c’est bien l’équipe sudiste de la JS Saoura. La direction du club a misé sur la stabilité au niveau de la barre technique avec le maintien de Nabil Neghiz comme entraîneur.

Même au niveau de l’effectif, il y a eu certes du mouvement, mais le coach et les dirigeants ont fait en sorte de maintenir les 2/3 de l’effectif, sachant que la continuité dans le travail et la stabilité sont la clé de la réussite. Ainsi, la JSS fait partie des premières équipes ayant repris le chemin de l’entraînement à l’intersaison. Neghiz a programmé en tout quatre stages avant le coup d’envoi du championnat version 2018-2019. Le dernier en date, soit le 3e qui s’est déroulé en Turquie, qui a été ponctué par trois matches amicaux, a permis au coach de dégager son équipe type. Le groupe est rentré au pays, jeudi. Neghiz a programmé un 4e et dernier stage à Alger qui se déroule en ce moment, soit juste avant l’entame de la nouvelle saison ce week-end. Il en profitera pour apporter les dernières retouches avant d’entamer la compétition face à la JSK à Tizi Ouzou. Pour rappel, la JSS a recruté dix nouveaux joueurs cet été. Il s’agit de Natèche (MCO), Lhameri (GCM), Aouedj (ESS), Bouchiba (OM), Farhi (USM Alger), Boulaouidet (Ohoud/ Arabie saoudite), Koulkheir (OM), Camara (AS Kaloum/ Guinée), Imad Boubekeur (OM), Zenasni (CRB). Pour ce qui est des départs, il y en a eu autant avec les départ de Djemaouni (USM An), Bourahla (USM An), Tobal (USM An), Madani (USM Alger), Bourdim (MCA), Bouziani (USMH/ Prêt), Belalem, Larbaoui et Maichi (U21) (NC Magra), et Bencherifa qui n’a pas encore trouvé de club pour le moment. Vice champion d’Algérie, la JSS qui prendra part cette saison à la Ligue des Champions africaine (LDC), n’a donc rien laissé au hasard pour rester sur la dynamique de la saison passée. Le club a de grandes ambitions comme annoncé par la direction du club et par l’entraineur. Les Aiglons de Béchar joueront carrément la carte du titre et comptent faire le maximum pour aller aux poules de la LDC. Le staff technique et les joueurs se disent très satisfaits des bonnes conditions de travail pour permettre à l’équipe de bien travailler et de faire bonne figure cette saison. Les Bécharis tiennent absolument à faire sensation et à déjouer les pronostics. Toutefois, les camarades de Yahia-Chérif savent bien qu’ils doivent sortir le grand jeu pour bousculer les autres prétendants au titre, tels l’ESS, le CSC, l’USMA, le MCA, le MCO, la JSK, le NAHD et autres. La mission s’annonce difficile mais pas impossible pour Natèche et ses coéquipiers qui ont le potentiel nécessaire pour tenir tête à n’importe quel adversaire, surtout lors des bons jours.

Mohamed-Amine Azzouz