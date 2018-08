Tlemcen : Attribution de plus de 20.000 logements avant fin 2018

Plus de 20.000 logements, tous programmes confondus, seront attribués à leurs bénéficiaires dans la wilaya de Tlemcen avant la fin 2018. Le wali a indiqué qu’il s’agit d’un quota de 10.097 logements publics locatifs (LPL), 554 logements participatifs (LSP), 6.977 unités relevant de l’habitat rural et 2.600 logements location-vente (AADL) à attribuer à travers différentes communes de la wilaya.

Concernant les logements publics locatifs, le même responsable a souligné qu’ils ont été achevés et il ne reste que les travaux extérieurs qui seront réalisés après le règlement du problème des montants alloués aux entreprises, ajoutant qu’il est attendu des présidents d’APC l’établissement des listes des bénéficiaires des aides à l’habitat rural. Pour ce qui est du premier quota de logements AADL, il sera attribué à la mi-septembre prochain avec les structures d’accompagnement, notamment les écoles, CEM, lycées, a annoncé Ali Benyaiche, soutenant que des mesures d’urgence ont été prises et des entreprises qualifiées ont été choisies pour la réalisation des établissements scolaires en un temps record.

«L’opération de raccordement des logements aux réseaux d’eau potable et d’assainissement a été achevée et il ne reste que la viabilisation pour l’achèvement de ce quota de logements AADL», a signalé le wali, soulignant que la wilaya de Tlemcen a bénéficié cette année de quotas supplémentaires dont 6.300 aides à l’habitat rural et 1.600 logements participatifs aidés (LPA) dont les travaux seront lancés dans un mois et 2.721 logements location-vente AADL, en plus de 260 aides à la restauration de bâtisses. Par ailleurs, M. Benyaiche a fait état d’une opération de démolition de 28 logements à Ain El Houtz, qui sera lancée «la semaine prochaine en raison du non-respect des lois interdisant la construction sur des terres agricoles», soulignant que «toute maison construite après le recensement de 2007 est illicite». Cette opération sera élargie ensuite, a-t-il dit, à toutes les communes qui ont vu l’élévation de constructions illégalement. La wilaya de Tlemcen a attribué, depuis la mi-2017 jusqu’à juillet dernier, 8.147 logements, tous programmes confondus, dont 2.028 LPL, 5.225 aides à l’habitat rural, 660 logements participatifs, 114 promotionnel aidé et 120 aides à la restauration des maisons.



Plus de 18 milliards DA pour les opérations de développement



Plus de 18 milliards DA sont consacrés à la concrétisation en 2018 de 1.190 opérations de développement dans la wilaya de Tlemcen, a indiqué le wali, Ali Benyaiche, hier lors d’une conférence de presse animée au siège de la radio de Tlemcen. Parmi ces opérations, 72 sont inscrites au programme sectoriel pour une enveloppe de 6,63 milliards DA, 644 au titre des plans communaux de développement (PCD) pour une enveloppe de 4,69 milliards DA et 474 opérations au titre de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales (6,7 milliards DA). Ces opérations, a-t-il souligné, ont été réparties sur toutes les communes suivant la densité de la population, la spécificité de chaque collectivité et le taux de développement pour la prise en charge des préoccupations des citoyens, ajoutant que l’accent est mis sur les besoins nécessaires dont le raccordement aux réseaux de distribution du gaz, d’électricité et d’eau, routes et autres activités.

La wilaya de Tlemcen a bénéficié d’une enveloppe supplémentaire de 2,730 milliards DA de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales pour combler le déficit de certains programmes, a-t-il fait savoir, signalant la tenue de séances périodiques avec les chefs de daïras pour recenser leurs besoins et financer les communes suivant leurs besoins.

Par ailleurs, Ali Benyaiche a annoncé la réception, dès la prochaine rentrée scolaire, d’un lycée à hai (quartier) El Koudia au chef-lieu de wilaya, de cinq CEM à Hennaya, Ouled Mimoune, Ain Talout et Maghnia et de huit groupes scolaires à Ghazaouet, Maghnia, Ouled Mimoune, Tlemcen et El Aricha.

Il est attendu, au mois de décembre prochain, la réception de quatre CEM à Sidi Abdelli, Beni Mester, Honaine et Tlemcen et de cinq écoles à Maghnia, Fellaoucene, Ain Talout, Sebdou et Tlemcen, a indiqué le même responsable, avant d’affirmer que ces nouveaux établissements scolaires permettront de réduire le taux d’occupation des classes et d’offrir, par conséquent, de meilleures conditions de scolarité aux élèves et de travail aux enseignants.

Le wali a annoncé également la réception, à la prochaine rentrée universitaire, d’une résidence d’une capacité de 2.000 lits, d’une bibliothèque centrale, d’un réfectoire à la résidence «Bakhti-Abdelmadjid» de Tlemcen et d’un nouveau bloc administratif au nouveau pôle universitaire de Mansourah. Ali Benyaiche a ajouté que le problème de transport des étudiants des communes éloignées de Tlemcen sera résolu avec la location de certains bus sur budget de la wilaya.