Entreprise nationale de promotion immobiliÃ¨re : 50% des recours acceptÃ©s dans le cadre du LPP

Une nouvelle liste issue des recours déposés par les souscripteurs dans le cadre de la formule de logement public promotionnel (LPP) vient d’être acceptée et publiée sur le site de l’entreprise. Après une longue étude des dossiers, pas moins de 50% des recours déposés, ont reçu le fameux «quitus».

A cet effet, des convocations ont été adressées par l’Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) aux souscripteurs leur demandant de mettre à jour les dossiers. Ces convocations concernent à la fois les demandeurs ayant été exclus au début du lancement de l’opération, et les souscripteurs aux dossiers validés mais qui doivent être complétés.

Cette nouvelle opération s’inscrit dans le cadre de la réglementation de la situation des milliers de souscripteurs dont les dossiers ont été exclus. Cette exclusion a été décidée, à l’issue de l’étude préliminaire des dossiers au niveau du fichier national de l’habitat.

Un premier filtrage des dossiers des souscripteurs a révélé l’existence de certains cas susceptibles d’être jugés éligibles et ayant fait l’objet d’une transcription sous mention de « Positif » sur le fichier national du logement ou sur d’autres bases de données référentielles.

Le traitement concerne les dossiers des candidats au logement qui, après enquête, il s’est avéré que ceux-ci avaient déjà bénéficié de l’une des mesures d’aide au logement public, soit à travers l’octroi par l’Etat d’une aide financière dépassant les 700.000 DA, la possession d’un bâti, ou d’un lot de terrain.

Les services de l’Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) expliquent que le traitement des dossiers est toujours en cours et «se poursuit progressivement» jusqu’à l’achèvement de l’examen des dossiers restants qui, rappelle-t-on, concernent pas moins de 50.000 candidats au niveau national.

La publication des listes des souscripteurs concernés sur le site web de l’ENPI est, en tant que tel, une convocation aux souscripteurs à rejoindre les bureaux de l’agence régionale de l’ENPI ou l’administration du projet vers lequel les souscripteurs ont été transférés, et ce, afin de compléter leur dossier.

Dans ce contexte, il a été révélé que «plus de 50% des dossiers de recours ont été admis». Le rejet a concerné moins de 10% des recours déposés, selon l’ENPI. Les mis en cause sont généralement des postulants possédant un logement ou un permis de construire, ou encore bénéficiaires d’une aide de l’Etat sous une autre forme. La poursuite de traitement des dossiers des souscripteurs et les recours déposés dans le cadre de la formule de logement publique promotionnel (LPP) témoigne de l’importance qu’accorde le ministère de l’Habitat à la prise en charge des doléances des citoyens, et cela à travers les différentes agences, et par le biais des mécanismes de contrôle et de vérification. Des mécanismes qui s’attachent avant tout au principe de la transparence et reposent «sur une procédure de sélection plus rigoureuse et une gestion plus transparente», comme l’a indiqué à maintes reprises M. Abdelwahid Temmar, le ministre de l’Habitat. Par ailleurs, le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a décidé, via l’Entreprise nationale de promotion immobilière, de faire bénéficier aux immigrés algériens plus de 2.000 unités immobilières au niveau de 20 wilayas. Ces unités constituent l’excédent enregistré, suite à l’abandon par plusieurs premiers souscripteurs de cette formule (LPP). Le renoncement de la majorité de ces souscripteurs à la demande est dû à leur refus de voir transférer leur dossier vers d’autres sites. N’empêche que le relogement s’accélère ces dernières semaines à travers de nombreuses opérations, et ce, sur tout le territoire national. En l’espace d’un mois, plus de 100.000 unités, toutes formules confondues, ont été livrées et distribuées à leurs bénéficiaires, a-t-on rappelé. Les opérations de distribution de logements se poursuivront, comme on peut le constater, durant le deuxième semestre de l’année en cours, accompagnées de visites d’inspection pour le contrôle de la qualité des travaux au niveau régional. Des cellules de contrôle de qualité seront instituées à cet effet à travers toutes les wilayas. Il y a lieu de rappeler, que le ministère de l’Habitat a dévoilé en mois de mai dernier, la liste des dix cas qui peuvent faire l’objet d’un recours positif en justifiant ces cas. Il s’agit de la propriété dans l’indivision d’un bâti ; la propriété dans l’indivision d’un terrain ; l’annulation d’une donation ; les propriétaires ou locataires d’un petit logement ; les mandataires ayant reçu une aide de l’Etat ; les locataires d’un logement de fonction ou d’une astreinte ; les cas du décès du demandeur de logement ; les demandeurs de l’aide rurale ayant un permis de construire ; les aides de l’Etat ne dépassant pas les 30 millions de centimes.

Tahar Kaidi