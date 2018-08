La statue emblÃ©matique dâ€™Ain Fouara Ã  SÃ©tif dÃ©voilÃ©e au public aprÃ¨s sa restauration : Grande Ã©motion

C’est une cérémonie émouvante qui a marqué hier la restitution par Azzedine Mihoubi, le ministre de la Culture, de Ain Foura, la fontaine mythique de Sétif aux habitants de cette ville et aux milliers d’adeptes que compte cette somptueuse œuvre d’art à travers le pays et au-delà de nos frontières.

Accompagné du wali, Nacer Maskri, des autorités de cette wilaya et de tous ceux qui ont le mérite d’avoir travaillé de jour comme de nuit pour restaurer cette œuvre d’art centenaire, qui a été agressée plus d’une fois par les forces du mal et porté de profondes séquelles, pansées de main de maître par des compétences algériennes, le ministre de la Culture s’est rendu sur les lieux de cette fontaine chère aux Sétifiens et levé le voile sur une œuvre réhabilitée dans la finesse qu’elle nécessitait pour retrouver toute sa beauté d’antan.

Une cérémonie à l’issue de laquelle chacun s’est remémoré ces actes ignobles perpétrés par les adeptes de l’intolérance, une première fois, en 1997, lorsque des bâtons de dynamite avaient été placés sous le socle de la sculpture iconique de la ville, œuvre du sculpteur français Francis de St Vidal en 1898, et une seconde fois, 20 ans plus tard, au grand jour, lorsqu’elle sera la cible d’un acte de vandalisme perpétré le 18 décembre 2017, au marteau et au burin, par un déficient mental qui n’avait pas trouvé mieux que de détruire et le visage et la poitrine de cette dame. Pour ce faire et se replonger un moment dans l’ambiance de cette esplanade qui a de tout temps entouré Ain Fouara, le ministre, le wali et tous les membres de la délégation prendront d’abord place sur la terrasse d’un café pour mettre la symbolique qu’il fallait avant de se joindre, 20 mètres plus loin, à tous ceux qui attendaient à l’ombre des 4 platanes centenaires pour célébrer ensemble sous les yous-yous vibrants de Lamria vêtue de sa « Mlaïa » ce moment de défi, de l’Algérie de la tolérance et d’un patrimoine alliant harmonieusement l’authenticité et la modernité. « Ain Fouara fait partie de la vie de Sétif et des Sétifiens depuis la nuit des temps. Les agressions dont elle a été victime nous imposaient donc d’agir et de restituer à cette ville son monument. C’est également une juste réponse aux adeptes de l’extrémisme, de l’anarchie et de l’intolérance, qui ne voient d’autre place pour cette œuvre d’art, compagne de Sétif à travers les ans, qu’au musée. C’est une œuvre d’autant plus importante que le défi a été relevé par des compétences algériennes, à leur tête Abdelkader Bensalah, qui ont travaillé selon les paramètres scientifiques exigés en la matière. Merci aussi à tous les citoyens qui ont fait état de toute leur disponibilité », soulignera le ministre de la Culture.

Le wali ajoutera que «Sétif à renoué avec son passé et son histoire», alors que l’archéologue restaurateur de renom, Abdelkader Bensalah, estimera que c’est là « une vengeance sur l’intolérance ».

F. Z.