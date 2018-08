Oran : Hommage aux meilleurs laurÃ©ats du BAC

L’Association sportive présidée Chafi Kada a rendu un vibrant hommage aux meilleurs lauréats du Bac, il s’agit de Imène Boudina d’Alger, de Aya Houidi d’El Oued et de Meriem Sekkal d’Oran cette cérémonie s’est déroulée en marge du tournoi estival de proximité Bahia Foot, au complexe Reguig-Abdelkader, en présence des autorités locales, à leur tête le président de l’APW, des députés, ainsi que des figures sportives légendaires, telles Lakhdar Belloumi et Fodil Megharia. Ce geste de reconnaissance a été marqué par la présence des familles des lauréates qui ont reçu des trophées du mérite, des diplômes d’honneur et des cadeaux grâce au soutien de Mobilis, de Hamoud Boualem, Sovac et Condor. Il convient de signaler que les autorités locales, à leur tête le wali, M. Cherifi Mouloud, ont donné leur accord pour que la famille de Sekkal Meriem, qui vit dans des conditions précaires, dans un bidonville, soit relogée dans les prochains jours.

Toujours dans le même cadre, la Radieuse a honoré l’ancien joueur international du MCO, Omar Belatoui, pour la réussite au Bac de ses deux enfants jumeaux Zaki et Ikram. A titre honorifique et pour services rendus au sport l’ancien joueur du Ghali de Mascara, un ancien cadre de la Sûreté nationale, hadj Khelfi Mokhtar, les anciens internationaux de l’ASMO, Guemri Redouane et Belkhira Mohamed, Gaïd Nacer, ancien joueur du MCO, Benchiha Nacer, ex-MCO et l’ancien arbitre international, Hansal Mohamed ont également été honorés.