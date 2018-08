Festival Alger RAMA : Un mÃ©ga rendez-vous

« Alger RAMA se tiendra prochainement sur l’esplanade de Riad el Feth », a annoncé, hier, M. Azzedine Mihoubi, ministre de la Culture. Cet évènement d’envergure «sera un méga rendez-vous d’une ampleur autrement plus grande que celle du festival Mawazine», dira le ministre, ajoutant : «Nous allons montrer nos capacités artistiques et organisationnelles».

Dans cette optique, M. Mihoubi a précisé, lors d’une conférence de presse au forum du quotidien El Hiwar que «l’organisation de ce festival, avec cinq concerts par jour, sera déléguée à l’Office national des droits d’auteur et des droits voisins en raison de ses moyens financiers et de ses capacités à prendre en charge un évènement d’une telle envergure et qui, probablement, sera organisé chaque année».

Le ministre a, en outre, souligné la nécessité de se «démarquer de l’idée que la culture est du seul ressort de l’État et que le secteur privé n’a pas le droit de financer un film, un ouvrage ou une œuvre artistique», rappelant que ce secteur «est un capital national qui a sa part d’intérêt dans les affaires culturelles et qu’il faut l’encourager à investir dans la culture».

L’appel du ministre, qui a mis l’accent sur l’ouverture par l’État du secteur culturel aux investisseurs, a été accueilli favorablement par des investisseurs privés intéressés par des projets et qui organisent des concerts ayant eu des échos positifs auprès du public. A cet effet, M. Mihoubi a cité à titre d’exemple le dernier méga-concert du chanteur Algérino organisé à la Coupole du complexe sportif Mohamed-Boudiaf.

«La situation économique que traverse l’Algérie impose une rationalisation des ressources financières, ce qui ne veut pas dire arrêter un projet culturel, mais soumettre plutôt chaque projet artistique, de restauration ou social à une gestion financière rigoureuse», a-t-il expliqué. «Fini le temps du social… les organisateurs doivent solliciter le sponsoring pour leurs évènements, le ministère de la Culture n’a pas les moyens de les financer», a-t-il indiqué, rappelant que «les festivals de Timgad et Djemila ont été financés, cette année à 50% par le ministère de la Culture, le reste par les opérateurs privés locaux». S’agissant de la caravane de l’ONDA «Li nafrah Djaza’iri», le ministre a estimé que «cet évènement est une réussite pour l’ONDA qui a programmé des concerts à travers le territoire national touchant les localités enclavées du pays, la caravane d’artistes a sillonné, jusque-là, plus de 26 wilayas pour promouvoir la chanson algérienne, sachant que certaines régions n’ont pas connu d’activités culturelles du genre depuis plus de 50 ans.

«Les tournées se sont déroulées dans de bonnes conditions et aucun incident n’a été enregistré à l’exception de l’incident d’Ouargla. Celui qui a dit que le peuple rejette la musique n’a qu’à aller voir le public au Festival de Djemila». Répondant aux questions des journalistes, relatives au festival de Timgad et au festival international d’Oran du film arabe, M. Mihoubi répondra que ces activités culturelles sont des acquis et que personne ne peut se faire tuteur de l’Etat, «le festival d’Oran est une réussite pour l’Algérie malgré quelques dépassements».

À une question relative à l’absence de centre de presse et au défaut de communication des organisateurs avec les médias le ministre a affirmé que «c’est un point auquel il faudra remédier aux prochaines éditions». Il a souligné dans ce sens que «la réussite d’un festival repose sur les compétences des organisateurs», précisant que «lorsque une personne est compétente et peut dépasser le budget qu’on lui a attribué elle peut faire appel à d’autres aides financières à travers le sponsoring».

Dans cette optique, le ministre a rappelé que «32 commissaires de festival ont été remplacés, certains ont mal géré le budget alloué et d’autres n’ont pas été à la hauteur de leur tâche. Nous avons 176 festivals, j’ai écarté tous les responsables administratifs qui chapotaient certains festivals», soulignant sa volonté de conférer plus de crédibilité aux festivals.

Sihem Oubraham