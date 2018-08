Télésurveillance à Alger : 5.000 nouvelles caméras

Dans le cadre des mesures préconisées pour une sécurisation optimum de la capitale, qui accueille chaque jour, des millions de personnes venant de tous les horizons, la Direction générale de la sûreté nationale a pris la décision de doter la wilaya d’Alger, très prochainement, de pas moins de 5.000 nouvelles caméras de surveillance de haute définition et de technologie de pointe, permettant de couvrir davantage de points à travers les banlieues, les nouvelles agglomérations et les autoroutes, afin d’assurer la sécurité des citoyens et des biens.

En effet, selon les services de la sûreté de wilaya d’Alger qui sont très au fait du projet, la mise en place de pareille logistique entre dans sa phase expérimentale ce qui permettra dans un premier temps, l’enregistrement électronique en temps réel, des infractions commises quotidiennement par les automobilistes. A l’issue du constat de l’infraction, le conducteur recevra sur le champ un message lui signifiant sa violation au code de la route.

La DGSN a également annoncé qu’elle compte investir davantage dans l’acquisition de nouveau matériel de surveillance hautement technologique afin d’augmenter le degré de sécurisation des citoyens et des biens des citoyens. Un moyen de plus qui viendra en aide à la police pour combattre «efficacement» la criminalité sous toutes ses facettes.

Ce qui est certain également, c’est que les moindres faits et gestes de toute personne se rendant coupable d’une infraction ou d’une agression, sera rapidement repérée. Il faut savoir aussi que la télésurveillance a réalisé ces dernières années des résultats fructueux en matière de résolution d’affaires criminelles.

Selon la même source, il ne sera point procédé uniquement à l’installation des caméras sophistiquées mais le réseau de télésurveillance intégrera un système de signalisation lumineuse de dernière génération prévu également pour la régulation du trafic routier au sein de la capitale mais aussi l’enregistrement des infractions au code de la route et les accidents de la circulation.

Le même système aura également la possibilité d’identifier les véhicules volés puisqu’il dispose d’une technologie lui permettant la lecture en temps réel des plaques d’immatriculation minéralogiques des voitures.

Chaque caméra de surveillance a la capacité de lire jusqu’à 10.000 plaques journellement et aura une autonomie de marche de 96 heures avant d’envoyer les données collectées au niveau de la salle des opérations de la sûreté de wilaya d’Alger pour le traitement des informations et récupérer les véhicules ayant fait l’objet de vol.

Le projet des 5.000 caméras modernes s’inscrit dans le cadre de “l’étude d’extension”, réalisée par la commission intersectorielle mixte à l’instar de la Gendarmerie nationale, la Poste et les télécommunications, l’Etablissement de réalisation et de maintenance de l’éclairage public de la wilaya d’Alger (ERMA) et autres organismes.

Par ailleurs, l’on nous rappellera que l’installation de ce réseau a été lancée en 2004 par la mise en place par la DGSN, d’un système de vidéosurveillance constitué de plusieurs caméras qui couvrent les principales artères de la capitale, notamment au niveau de la place des Martyrs ou la rocade Sud.

La wilaya d’Alger compte actuellement d’un peu plus de 1.500 caméras de surveillance, déployées à travers les différents quartiers et axes. Un dispositif certes pas encore suffisant, au vu de l’immensité du territoire sur lequel se trouve la capitale, mais qui a déjà donné des résultats probants et fort efficients, en matière de résolution d’un grand nombre d’affaires criminelles.

Mohamed Mendaci