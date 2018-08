Cycle primaire : Un nouveau volume horaire

Dans une correspondance adressée aux directeurs des établissements scolaires du cycle primaire, le ministère de l’Education nationale vient d’instruire ces derniers, de réduire à deux heures, le volume horaire des classes d’après-midi. ­­­Cette mesure qui sera appliquée dès la prochaine rentrée scolaire, prévue le 5 septembre, vient en réponse aux appels de nombreux partenaires sociaux, dont les parents d’élèves, qui ont souhaité l’allégement des heures des cours dispensés dans les écoles primaires, et les limiter à 23 heures par semaine.

La même note ministérielle prévoit également, d’accorder une heure de repos hebdomadaire aux écoliers. Une heure qui sera choisie par les enseignants à leur guise. Toutefois le choix de «cette heure» doit être compris entre 8h et 9h ou 11h et 12h. L’objectif visé consiste à aligner le rythme scolaire sur les capacités des élèves pour améliorer leur rendement, notamment ceux qui sont en difficultés, et accroître la part des enseignements pratiques et de l’éducation physique. Pour les responsables du secteur, l’allègement du volume horaire, ne signifie pas toucher aux matières principales dispensées à l’élève. Bien au contraire, il s’agit de mieux aménager le temps scolaire afin que l’élève assimile mieux les cours dispensés.

Il est question également d’introduire des séances de travaux dirigés (TD) dans les matières importantes à savoir la langue arabe, les langues étrangères, soit le français et l’anglais ainsi que les mathématiques. Par ailleurs, les activités et contenus pédagogiques, seront adaptés aux nouveaux volumes horaires journaliers et hebdomadaires selon une circulaire du ministère de l’Education.

On apprend, à ce propos, qu’une tranche horaire sera aussi consacrée à l’orientation scolaire dans le cadre des activités périscolaires.



Distribution et vente de livres scolaires : l’opération achevée avant le 10 octobre



Le ministère de tutelle a également sommé les gestionnaires des ressources financières relevant de son département, d’exploiter les stocks disponibles de manuels scolaires afin d’assurer leur distribution au niveau de l’ensemble des établissements scolaires. Et ce, avant le 10 octobre 2018. Des directives ayant pour seul objectif d’assurer un début effectif de la rentrée dès les premiers jours et éviter la perte de temps qu’engendre la vente des livres et l’achat des fournitures scolaires. De ce fait, pour remédier aux insuffisances enregistrées dans la distribution des manuels scolaires et mettre fin aux chaînes interminables et donc éviter les erreurs du passé, le ministère a mis en place une série de mesures. Il s’agit entre autres, de l’utilisation du système informatique dans le processus de distribution, et ce, en coordination avec les centres de distribution des documents scolaires, les directions de l’éducation et avec l’administration centrale, de l’Office national des publications scolaires ainsi que les services centraux au niveau du ministère La ministre de l’Education nationale, Mme Nouria Benghabrit, avait annoncé, auparavant, l’installation d’une commission dans chaque wilaya, chargée d’assurer l’acheminement du manuel scolaire vers tous les établissements éducatifs, et ce, en préparation de la prochaine rentrée scolaire 2018-2019. D’aucuns espèrent que cette opération sera bien maîtrisée, au vu de la grande pagaille occasionnée l’année dernière suite à une rupture des stocks de livres au niveau de la majorité des wilayas du pays, et qui a créé un retard dans le début des cours, faute de livres scolaires.



Formation au profit des enseignants du primaire



Mme Benghabrit a, dans ce sillage, fait savoir que cette commission composée de représentants de la Direction de l’éducation et des inspecteurs et du Centre régional de distribution de documents pédagogiques, a été chargée d’assurer l’acheminement du manuel scolaire vers tous les établissements éducatifs.Concernant la grande opération de formation des enseignants du primaire reçus au dernier concours de recrutement, et qui a débuté le 25 juillet, celle-ci se poursuivra jusqu’au 7 août. Ces derniers doivent suivre une formation avant de rejoindre leurs postes le 2 septembre prochain.

Il s’agit des enseignants qui ont été convoqués et qui se trouvent sur la liste de réserve pour l’année 2017, afin de les préparer psychologiquement et pédagogiquement pour la rentrée prochaine.

L’objectif de cette opération est en effet, de former les enseignants à faire face à différentes situations qui peuvent se présenter lors des cours, avec les élèves en classe.

Il faut dire que le ministère de l’Education nationale, accorde une importance particulière au cycle primaire, car il constitue une étape essentielle de la scolarité de l’enfant. L’objectif de l’enseignement primaire vise le développement chez l’élève de compétences de base dans les domaines de l’expression orale et écrite, de la lecture, des mathématiques, des sciences, de l’éducation civique, morale et islamique. Il s’agit avant tout, de préparer le citoyen de demain, un citoyen conscient, éduqué et maîtrisant les connaissances de base.

Sarah A. Benali Cherif