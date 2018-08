Agriculture : Exploiter les potentialitÃ©s du grand Sud

Une production de 749.997 quintaux (qx) de fruits et légumes sous serres a été réalisée au titre de la saison agricole 2017/2018 dans la wilaya de Ouargla, a révélé la direction locale des services agricoles (DSA).

L’engouement manifesté par les agriculteurs de la wilaya sur la plasticulture a largement contribué à l’extension de la surface dédiée à cette filière agricole, qui est passée de 384,25 hectares (ha) au titre de la saison agricole 2016/2017, à plus de 2.088,38 ha pour l’actuelle saison, a expliqué à l’APS la chef de service d’organisation, de la production et de soutien technique à la DSA. Cet engouement s’est répercuté positivement sur la production, qui a vu sa masse bondir de 223.825 qx de légumes et de fruits, la saison écoulée, à 749.997 qx cette saison, notamment des produits tels que pastèque, cantaloup, concombre, tomate, a indiqué Fatiha Boubekri. Cette production est réalisée sur une surface de 2.088 ha, dont une superficie de 1.535 ha dédiée à la culture des pastèques, de plus de 276 ha pour la production du cantaloup et le reste consacré à la culture maraichère, tomate, piment, concombre, courgette et d’autres produits agricoles sous serres , a-t-elle ajouté. L’expérience «réussie» de la production des pastèques ces dernières années dans la wilaya de Ouargla a donné lieu à l’extension de la surface de production de 321 ha la dernière saison à 1.535 ha cette saison, concentrés principalement dans les régions de Taibet, Bennacer, M’naguer et Aouinet Moussa (commune de Sidi Khouiled), a-t-elle estimé, ajoutant qu’une récolte de 407.499 qx a été jusqu’ici réalisée sur une superficie de plus de 645 ha, de la surface totale, soit un rendement moyen de 600 qx/ hectare. La responsable, qui a rappelé que la campagne de cueillette de la pastèque a été lancée au mois de février dernier, a expliqué cette amélioration de la production par l’intérêt manifesté par les fellahs pour cette culture lucrative et l’attribution des terres agricoles dans le cadre de la mise en valeur par concession. Outre une production de 83.145 qx de cantaloup réalisée sur une surface de 241 ha, soit un rendement de 400 qx/hectare, la DSA a fait part de la récolte de 12.300 qx de tomate, courgette (11.745 qx), concombre (6.600 qx), piment fort (6.376 qx), piment doux (3.600 qx), ainsi que d’autres produits de légumes et fruits.



Elargir les capacités de stockage



En outre, une annexe de la coopérative de céréales et légumes secs de Mahdia (Tiaret) a été ouverte à Tissemsilt, première du genre dans la wilaya, a-t-on appris du directeur de cette structure. En inspectant des points de stockage de céréales au chef-lieu de wilaya, Mohammed Nafaa a souligné que cette annexe a été ouverte à l’ex-siège de la coopérative des semences et d’aliment du bétail dans le cadre des démarches pour se rapprocher des céréaliers de la région et assurer la collecte des récoltes et le remboursement des créances des agriculteurs sans qu’ils soient contraints de se déplacer à Mahdia (Tiaret).

Cette annexe, créee en collaboration avec les autorités de wilaya, les services agricoles, l’union de wilaya de l’UNPA et la chambre agricole, permet une prise en charge «urgente» des besoins des producteurs de céréales et de rapprocher la direction de la CCLS des producteurs. Par ailleurs, le même responsable a souligné que le problème des longues files d’attente devant les points de stockage de céréales n’auront plus raison d’être durant la saison de moissons en cours, grâce aux mesures prises par la CCLS de Mahdia, en collaboration avec la DSA, avec la mobilisation de 16 points de stockage supplémentaires d’une capacité totale de 338.000 qx s’ajoutant aux neuf autres points disponibles totalisant un volume de 168.000 qx. Parmi ces mesures de prise en charge du problème de stockage figurent la location des docks silos appartenant à des opérateurs privés ainsi que des structures commerciales dont le marché couvert de la ville de Theniet El Had.



Electrification rurale



Par aileurs, un programme de 12,61 km de réseau d’électrification rurale vient d’être réalisé dans la wilaya d’Illizi afin de booster l’activité agricole, a-t-on appris auprès de la Société de distribution de l’électricité et du gaz (Sonelgaz). L’opération, pour laquelle a été consenti un investissement de 33 millions DA dans le cadre d’un programme d’électrification des périmètres agricoles, a touché plusieurs périmètres, dont ceux de Tebtab (Bordj Omar Idriss), Belbachir et Bouslah (Illizi) et Tinelkoum et Tabket (Djanet), a précisé la chargée de communication à la Sonelgaz d’Illizi, Zahra Wada. L’amenée de l’électricité aux périmètres agricoles vise à la fois à soutenir l’investissement agricole et à permettre la réalisation de divers aménagements, tels que le fonçage de puits pastoraux, a-t-elle ajouté. La Sonelgaz œuvre, en coordination avec la direction des services agricoles (DSA) de la wilaya, à la concrétisation de plusieurs opérations d’électrification de périmètres agricoles, dont d’autres seront réceptionnées très prochainement, a fait savoir Mme Wada. Ces projets visent à accompagner l’investissement agricole dans cette wilaya à vocation agro-pastorale, où un vif engouement est relevé ces dernières années pour l’activité agricole, estime la même responsable.