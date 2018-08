CoopÃ©ration algÃ©ro-canadienne : ProgrÃ¨s remarquable

Les relations économiques entre l’Algérie et le Canada ont connu, ces dernières années, une amélioration remarquable notamment dans les secteurs hors hydrocarbures.

Les hauts responsables des deux pays ont exprimé à maintes occasions, leur volonté à aller davantage de l’avant dans la perspective de renforcer les relations bilatérales, en particulier dans le volet concernant la coopération économique. Cette volonté se traduit par les projets de partenariats qui sont déjà réalisés ou en cours de réalisation. On cite, entre autres, le projet de coopération en partenariat avec le CRDI canadien.

Il s’agit d’une étude des dispositifs d’agriculture contractuelle dans les filières lait et tomate industrielle. Il y a le projet de mise en place d’une banque des ressources phylogénétiques, de l’utilisation de biotechnologies liées à la production dans la ferme expérimentale du CNIAAG d’El-Tarf, en collaboration avec l’université de Saskatchewan (Canada).

En clair, la coopération avec le Canada dans le domaine de l’agriculture constituera, sans nul doute, une opportunité idoine pour notre pays, car ce deuxième plus grand pays du monde, il faut le reconnaître bénéficie d’une solide réputation internationale en agriculture et en industrie agro-alimentaire est cela grâce à sa longue et riche histoire de recherche dans le domaine du développement des technologies. Ceci dit, une coopération stratégique entre les deux pays ne pourrait qu’aboutir à renforcer leur économies respectives surtout dans le domaine agricole.

Pour rappel, l’Algérie est l’un des principaux partenaires du Canada dans la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord. Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a enregistré une légère hausse passant de 1,7 milliard de dollars en 2014 à 1,8 milliard de dollars en 2016.

En 2017, les exportations algériennes vers le Canada se sont chiffrées à 603,40 millions de dollars, constituées essentiellement d’hydrocarbures, de dattes, couscous, eaux minérales et gazéifiées, pâtes alimentaires, biscuits additionnés d’édulcorants, jus et mélanges de jus ainsi que du filet et autres chair de poissons.

Pour faire un tour d’horizon sur les grands axes de cette coopération somme toute solide et dynamique, nous nous sommes rapprochés du président du Conseil de développement Canada-Algérie, M. Mustapha Ouyed.

Dans cet entretien il passe en revue nombre de questions liées aux perspectives prometteuses de partenariat dans le domaine de l’agriculture et l’agroalimentaire.

Il a estimé que les hommes d’affaires des deux pays peuvent créer des sociétés mixtes pour produire en Algérie.

Makhlouf Ait Ziane