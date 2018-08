Noyade : Trois personnes dÃ©cÃ©dÃ©es durant les derniÃ¨res 48h

Les noyades constituent toujours une des principales causes d’accidents chez les enfants en été, et ce malgré les recommandations répétées de prévention. Ainsi trois personnes sont décédées par noyade dans des plages et marres d'eau durant les dernières 48 heures, a indiqué hier un bilan de la Protection civile. Les trois décès ont été enregistrés respectivement dans la wilaya de Chlef où un adolescent de 16 ans est décédé par noyade dans la plage Kiouane au niveau de la zone rocheuse interdite à la baignade, dans la commune d’Oued Goussine. La deuxième victime est un jeune de 19 ans, décédé dans la plage surveillée de Mers El Hadjadj, dans la wilaya d’Oran, alors que la 3e victime est un homme de 29 ans qui s'est noyé dans une marre d’eau au lieudit Naâim, dans la commune de Hasnaoua à Bordj Bou-Arréridj.



56 morts depuis le 1er juin



Il faut dire qu’avec cette période des grandes chaleurs, le risque de noyade s’accentue de plus en plus. Depuis l’ouverture de la saison estivale, le 1er juin et ce jusqu’au 31 juillet derniers, les services de la protection civile ont déploré 56 morts sur nos plages, notamment celles interdites à la baignade. Selon les mêmes sources, vingt-cinq décès par noyade ont eu lieu dans des plages surveillées, parmi lesquels 9 ont été enregistrés hors des horaires de surveillance, précise-t-on de même source. Le nombre le plus élevé de victimes est à déplorer dans les wilayas de Mostaganem et Bejaia, avec 8 personnes décédées dans chacune d'elles, relève le bilan, qui note, en outre, que le décès de 4 personnes a été causé par des engins nautiques. Dans le même contexte, 173 personnes à bord de différentes embarcations ont été sauvées par les éléments de la Protection civile dans le cadre de la saison estivale. Plus de 43.000 interventions ont été effectuées durant la période considérée, dans le cadre du dispositif de surveillance des plages mis en place par la Protection civile au niveau des 14 wilayas côtières, ayant permis de sauver 27.770 personnes de la noyade.

R. S.