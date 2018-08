Tlemcen : RÃ©habilitation des espaces verts

Une opération de réaménagement des jardins et espaces verts a été lancée dans la commune de Tlemcen, a-t-on appris des services de la wilaya.

L’opération a touché, comme première étape, des espaces verts du plateau de Lalla Setti, des jardins de "Haï les Oliviers", situés à l’entrée nord de la ville de Tlemcen, le grand bassin Mbedda du centre-ville et El Hartoune. Cette opération sera élargie à d’autres jardins et espaces verts à travers différentes daïras et communes de la wilaya, dans le cadre de la concrétisation du plan d’urgence, initié par les services de la wilaya de Tlemcen pour la réhabilitation des jardins et espaces verts. Cette action a touché également le nettoiement de l’environnement, la plantation d’arbres, le revêtement des façades, la réservation d’espaces pour le repos des familles, la réalisation de jets d’eau et de postes de police pour assurer la sécurité aux visiteurs de jour comme de nuit. Cette initiative vise la réhabilitation de ces places, leur préservation et leur promotion en tant que sites de convivialité et dont certains sont chargés d’histoire. Le wali de Tlemcen a donné des instructions à tous les chefs de daïra pour consacrer des subventions à l’aménagement des espaces verts, avec leur suivi et leur maintenance permanents et ce, en collaboration avec la conservation des forêts de Tlemcen, selon les explications fournies.