DÃ©tente : Quand les vacances riment avec sorties nocturnes

La saison estivale bat son plein, en ce début du mois d’août où les yeux sont rivés sur les plages, les lieux de villégiature, les manifestations culturels et autres, pour vivre au rythme des vacances, loin des contraintes et des obligations quotidiennes, bref, de la platitude et de la monotonie.

En effet, passer de bons moments pour les estivants ne s’arrête pas aux seules journées. Bien au contraire, s’amuser, se distraire ou encore se livrer aux plaisirs de l’été et du farniente, se poursuivent jusqu’à des heures tardives, prenant la forme de sorties familiales pour déguster des brochettes, revisiter des plats aux saveurs authentiques algériennes, indiennes, syriennes, sans oublier les incontournables glaces aux goûts et parfums variés et terminer la soirée en beauté avec un tour à El Kettani, la Madrague ou Staouéli pour «sentir» la brise marine. Une ambiance estivale, par excellence, règne dans certaines localités qui se reconvertissent, du coup, en cette période de grandes chaleurs, en plaques tournantes pour les vacanciers.



Rush sur le port de Sidi Fredj



Au port de Sidi Fredj, tout affiche, la couleur de l’été. Ce lieu légendaire qui raconte l’histoire d’une résistance de la coquette cité métropolitaine, accueille, chaleureusement les visiteurs, venus des quatre coins du pays. Chaque soir, un rendez-vous, est donné, avec la bonne humeur et la détente. Avec sa jetée, ses restaurants et ses salons de glace, Sidi Fredj, reste un site touristique enchanteur, de premier ordre, qui accueille quotidiennement, jour et nuit, des groupes d’estivants, en quête de quiétude et de sérénité. Le nombre de pèlerins, à ce lieu unique en son genre, double en fin de journée et durant les week-ends. Le cadre est agréable et l’odeur de l’iode berce les visiteurs, venus de part et d’autre pour recharger leurs batteries.

Il faut dire que Staouéli, distante d’une trentaine de kilomètres d’Alger, doit sa renommée, à son port qui, au-delà de la symbolique qu’il représente, dispose de tous les atouts d’un lieu de loisir et de détente, à même de réveiller les sens et susciter la curiosité du visiteur.

La fameuse jetée séparant presque la mer de la terre et la vue magnifique des vagues en cascades qui s’affalent sur les imposants rochers dressés, à quelques mètres de cette digue, transformée en passerelle, donnant ainsi, plus de charme et de classe, à cet endroit touristique très fréquenté.

Il suffit de voir toutes ces personnes qui tiennent à marquer l’inévitable crochet, à cette dernière, pour marquer leur passage à Sidi Fredj.

Sidi Fredj, en fait, reste la perle de l’ouest d’Alger. Avec ses potentialités, ses atouts et atours, cette localité se place comme destination touristique, irremplaçable pour les familles, attirées par les balades en mer, en sus des délicieuses coupes de glace. C’est en tout cas ce que pense un père de famille, rencontré avec ses enfants, en provenance de Blida, qui affirmera qu’il passe toujours d’agréables moments à Sidi Fred. «On s’amuse bien à Sidi Fredj, accueillant et hospitalier, et qui nous permet de faire une balade en mer», notera-t-il.



Draria «enivre» les familles



Pas loin, exactement au grand boulevard du paisible quartier de Draria, l’ambiance estivale est criante. La forte odeur des brochettes ou encore du poulet à la braise titillent, à la fois les papilles, les narines et même l’estomac. L'affluence est plus que dense, le soir.

La circulation automobile, devient difficile pour se rendre à la séduisante Draria. Près d’une quinzaine de rôtisseries sont collées les unes aux autres, tout au long du boulevard. Un gérant de l’une de ces dernières, dira que ça défile, chez lui, avant d’ajouter que ses clients reviennent souvent pour déguster ses brochettes. « Ici, le client se sent chez lui et on fait tout pour le satisfaire puisque l’essentiel, pour nous, est de fidéliser le client», affirmera-t-il. La qualité de la bouffe et de l’accueil ainsi que la propreté des lieux, plaide, à vrai dire, en faveur de ce lieu, très réputé. Un client rencontré, au niveau de ce restaurant, est catégorique à ce sujet. «Je viens de Sidi Moussa pour manger des brochettes», indiquera-t-il. Et d’ajouter : «Mes enfants adorent l’endroit très convivial». Les balades nocturnes, en fait, deviennent, pour beaucoup de familles qui ne peuvent s’offrir des vacances à l’étranger, l’unique alternative pour profiter des grandes vacances et préparer les enfants à la rentrée scolaire.

Samia D.