Salon national des arts et patrimoine de Tizi-Ouzou : 80 artisans de 15 wilayas se donnent rendez-vous

La préservation des arts et du patrimoine traditionnels est le principal objectif assigné à la première édition du salon national des arts et patrimoine, ouverte hier dans la commune de Timizart (30 km au Nord-est de Tizi-Ouzou) en présence de 80 artisans issus d’une quinzaine de wilayas. Organisée par l’association culturelle des arts traditionnels et patrimoine (Tigmi), en collaboration avec l’assemblée populaire (APC) de Timizart et l’assemblée populaire de wilaya (APW), les Directions de la culture et de la jeunesse et des sports ainsi que la Chambre de l’artisanat et des métiers, cette manifestation s’étalera jusqu’au 08 de ce mois. Quatre ving (80) artisans issus d’une quinzaine de wilaya du pays dont Médéa, Mila, Sidi Bel Abbes, Béchar, Boumerdès, Béjaia, Alger, Adrar et Tamanrasset, prennent part à ce salon.

Au programme, une exposition d’objets traditionnels représentant les spécificités des diverses wilayas participantes, l’animation culturelle et des activités pratiques liées au patrimoine organisées en soirée.

«Notre principal objectif est de permettre la sauvegarde des arts et du riche patrimoine de notre pays qui aura, à l’occasion de ce salon, une opportunité de se perpétuer et de se renouveler à travers la rencontre entre artisans et le brassage des spécificités (artistique) des différentes régions», a indiqué Bahmane Ferhat, président de l’association organisatrice.