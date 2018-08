Ouverture du festival international de Djemila : Â« 2018, annÃ©e de lâ€™artiste AlgÃ©rienÂ»

Pour ne pas faire exception aux traditions d’usage, instaurées depuis 13 ans déjà, le Festival international de Djemila, qui a été ouvert vendredi par le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, en présence du wali, du président de l’APW et des autorités civiles et militaires de la wilaya, a été marqué par une soirée somptueuse qui augure d’une belle suite tout au long de la période consacrée à cet événement.

Des prémices d’autant plus importantes que cette imposante soirée a réuni un public nombreux et une affiche qui n’a pas manqué de susciter l’intérêt de cette affluence visiblement subjuguée, entre autres, par cette prestation de haute facture qu’étalera Cheb Bilel après ce merveilleux fond de « Sraoui» qui se fondait harmonieusement dans cette mosaïque, l’espace d’un voyage à travers le temps, pour mettre en exergue bien des valeurs, des richesses et des potentialités du patrimoine sétifien.

Le festival de Djemila a donné l’impression de grandir plus vite que son âge et s’en est allé plus d’une fois à la conquête des plus belles voix de la chanson arabe. Cuicul, qui a eu le privilège d’être aussi le piédestal de la cause arabe, criant à la face du monde « Baalbeck » croulant sous les bombes israélienne ou

« Ghaza » pleurant ses martyrs, et qui n’a rien perdu de sa verve, dans une dimension nationale d’autant plus relevée par des artistes de renom plus que jamais abondant dans le sens de l’Algérie riche et multiple.

« Nous avons fait en sorte que cette 14 édition soit dédiée aux artistes algériens et à la chanson algérienne par excellence », soulignera le ministre de la Culture dans son discours d’ouverture, ajoutant que « l’année 2018 est celle de l’artiste algérien. Une année qui permettra à tous les artistes de s’exprimer pleinement, faire usage de leur génie et aller à la rencontre de leur public ».

Le ministre, qui ne manquera pas d’évoquer l’impact produit par la caravane culturelle à travers le pays, soulignera par ailleurs la décision forte du Président de la République dans la Constitution de 2016. « Une décision qui fait de la culture un droit du citoyen » et vient ainsi s’inscrire en maillon fort dans la consolidation de sa citoyenneté. Comme il exprimera sa satisfaction de voir cette 14e édition consacrer l’ honneur qui se doit à tous ceux-là qui ont tant donné à la chanson algérienne ou continuent de le faire, consacrant ainsi ce geste de reconnaissance à l’endroit de Abdelmadjid Meskoud, Med Tahar Fergani, Djamel Allem, Bariza et Blaoui Lhouari, assurant que les prochaines éditions n’en seront que plus riches encore.



Une nouvelle école des beaux arts qui sera inaugurée le 20 août prochain



Auparavant, le commissaire du festival, Khaled Mehenaoui, qui procédera à une rétrospective de toutes les civilisations qui se sont succédé dans cette région et des richesses multiples qui ont forgé son patrimoine à travers les âges, soulignera à son tour l’intérêt du Président Bouteflika pour la culture et ce festival placé sous son haut patronage depuis sa naissance. Autant d’acquis qui ne font que renforcer notre fierté et notre appartenance à ce grand peuple et son attachement autour de l’artisan de la réconciliation nationale, émettant par la même le vœu de voir cette 14e édition illuminer le ciel de Cuicul dans sa dimension exclusivement algérienne.

Place sera laissée ensuite à cette sublime fresque mouvante, toute de voix et de couleurs portant à travers le temps un patrimoine aussi riche que varié qui fait aujourd’hui la fierté de cette région. L’hommage rendu à Ain El Fouara et ses quatre platanes centenaires n’en sera que plus beau dans ces multiples tableaux de sable que viendront faire et défaire ces doigts agiles d’artistes tunisiens dans cette sublime technique du dessin.

La part du lion reviendra ensuite à toutes ces voix qui se succéderont et que commencera par mettre en exergue Amel Zen dans un répertoire enflammé qui ne laissera pas indifférents toutes ces familles, ces jeunes et moins jeunes que Bekakchi el Khier, l’enfant de la cité, viendra à son tour faire vibrer de son « sraoui» et ses rythmes sétifiens.

La tension monte sur cette esplanade qui affiche complet lorsque Rabah Asma fera son entrée sur la scène pour interpréter plus d’un de ses succès et faire monter l’applaudimètre à son plus haut niveau.

Une soirée somptueuse qui se poursuivra et gagnera d’avantage d’intensité lorsque, cerise sur le gâteau, Cheb Bilal fera une entrée fracassante sur les planches de Djemila et emportera jusqu’aux premières lueurs du jour tous ces jeunes et moins jeunes qui chanteront et danseront à n’en plus finir.

A l’issue de son séjour, le ministre de la Culture visitera aussi le projet de la nouvelle école des beaux arts, qui aura nécessité une enveloppe de 40 milliards et qui sera inaugurée le 20 août prochain. Autre événement non moins important qui a marqué cette visite, la levée du voile sur Ain Fouara, cette statue emblématique qui a été ainsi restituée flambant neuve aux habitants de la ville de Sétif âprès l’agression dont elle a fait l’objet le 18 décembre 2017.

Farouk Zoghbi