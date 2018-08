Augmentation des droits de douane chinois : Des milliers de produits amÃ©ricains concernÃ©s

La Chine a annoncé sa décision d’imposer des droits de douane supplémentaires sur 5.207 sortes de produits d’une valeur totale de 60 milliards de dollars en provenance des Etats-Unis, a indiqué la Commission des droits de douanes du Conseil des Affaires d’Etat dans un communiqué. «Les taux de droits supplémentaires sur les produits seront de 25%, 20%, 10% et 5%», précise la même source. «La Chine a été forcée d’adopter des contre-mesures» en réponse à un plan américain visant à augmenter les droits de douanes sur 200 milliards de dollars de produits chinois, passant de 10% à 25%, a indiqué le communiqué. «Si les Etats-Unis agissent délibérément et appliquent leurs mesures douanières supplémentaires, la Chine mettra immédiatement en œuvre des mesures tarifaires identiques», a ajouté la commission, pour qui «les Etats-Unis ont violé les consensus issus de multiples négociations bilatérales et ont aggravé, une fois encore, les frictions commerciales». La commission a prévenu que «la décision américaine violait gravement les règles de l’Organisation mondiale du commerce, nuisait à la chaîne industrielle mondiale et au mécanisme de libre-échange, portait atteinte aux intérêts de la Chine et du peuple chinois, et aurait également un impact négatif sur le développement économique du monde, y compris celui des Etats-Unis». «La Chine a pris des contre-mesures pour sauvegarder ses propres droits et intérêts légitimes et freiner l’escalade des frictions commerciales. En attendant, les mesures devraient avoir un impact aussi faible que possible sur la production nationale et la vie du peuple», a souligné le communiqué. Il a assuré par ailleurs, qu’après la mise en œuvre des contre-mesures, les autorités évalueront les effets avec tous les secteurs de la société et s’efforceront de minimiser leur influence sur la production et la vie quotidienne, d’après le communiqué. «La Chine promet de continuer à faire avancer résolument la réforme et l’ouverture sur la base des arrangements et au rythme établi, de soutenir fermement la mondialisation économique, de sauvegarder inébranlablement les mécanismes de commerce pour réaliser un développement commun et de partager la prospérité avec tous les pays qui poursuivent le progrès», a conclu la Commission.