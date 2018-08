Commerce interafricain : Quelle perspective pour la zone de libre-Ã©change ?

La deuxième phase du processus de création de la zone africaine de libre-échange vient d’être entamée avec le lancement d’une série de consultations censées aboutir à la mise en place des mécanismes devant contribuer à la concrétisation de cet espace commercial interafricain. Nairobi, la capitale du Kenya accueille actuellement une réunion consultative en préparation de cette seconde étape du processus.

Le Centre africain pour la politique commerciale de la Commission économique pour l’Afrique (CEA), la Banque africaine de développement (BAD), la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et la Commission de l’Union africaine (CUA) organisent, dans le cadre de cette concertation élargie, des réunions consultatives dans la capitale du Kenya, pour «lancer des recherches sur la neuvième édition de l’État de l’intégration régionale en Afrique», et en particulier, pour préparer «un travail d’analyse pour éclairer les négociations de la deuxième phase de la ZLECA», annonce la CEA sur son site. Dans cette optique, trois thèmes des négociations de la deuxième phase de la ZLECA, dont l’accord a été signé en grande pompe le 21 mars 2018 au sommet de l’Union Africaine (UA) à Kigali, sont retenus. Il s’agit de la «Politique de concurrence», «l’Investissement», «les droits de propriété intellectuelle» et le «Commerce numérique et commerce électronique». Ces réunions devront permettre de présenter des études de cas, notamment sur les expériences des Communautés économiques régionales (CER) à travers chacun des thèmes retenus pour une analyse comparative censée aboutir sur des recommandations appelées à être formulées pour le contexte continental africain. Les conclusions des réunions consultatives ont pour objectif, en définitive, de créer «un travail préparatoire intellectuel qui conforte les négociations de la deuxième phase de la ZLECA, mais aussi d’éclairer les futures négociations africaines avec d’autres partenaires commerciaux et les négociations ailleurs dans le monde», est-il souligné. La réunion qui s’est déroulée du 16 au 27 juillet a réuni, entre autres, des experts de la Commission de l’Union africaine, la Commission économique pour l’Afrique, la CNUCED, la BAD, l’Institut de développement Outre-mer, l’Arbitrage international Afrique (International Arbitration Africa), le Centre de politique et de droit commercial, l’Université du Cap, l’ARIPO, l’OAPI, la CEDEAO, la CAE, la Commission de la concurrence du COMESA, la SADC.

Il y a lieu de rappeler que plus de 48 pays ont émargé sur le document de création de la zone de libre-échange continentale africaine qui vise à établir une zone considérée comme vitale pour le développement économique et la promotion des échanges commerciaux entre les Etats africains en visant une hausse de 60% d’ici 2022. Le processus de négociation pour la mise en route de ce projet d’intégration commerciale continental visant à regrouper 54 États africains a été lancé en juin 2015 à Johannesburg, en Afrique du Sud, lors de la 25e session ordinaire de la Conférence de l’UA. Le premier forum de négociation de la zone de libre-échange continentale a eu lieu en février 2016, à Addis-Abeba, en Éthiopie, et a été suivi de deux autres éditions, en mai et octobre de la même année, dans le même pays. Un projet d’intégration qui ne fait pas forcément l’unanimité et qui suscite déjà des interrogations sur sa finalité, au regard de la faiblesse des échanges intra-africains, et les caractéristiques des économies africaines très peu diversifiées et pratiquement non orientées vers l’exportation.

D. Akila