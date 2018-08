Eclairage : La guerre des Â«Â mÃ©gaphonesÂ Â»

Après la guerre des mots l’heure est à la démonstration de force. Les manœuvres militaires effectuées par l’armée iranienne dans le Golfe persique illustrent amplement ce climat délétère qui règne dans la région et le degré de tension avec les Etats-Unis. Téhéran et Washington sont montés crescendo dans leurs menaces laissant ainsi planer le spectre d’un dérapage à tous les niveaux. Ces exercices militaires qui interviennent d’habitude à la fin de l’automne, se déroulent la veille de l’entrée en vigueur des sanctions américaines contre l’Iran relatives au dossier nucléaire et surtout après le discours du président Rohani où il a laissé entendre que l’Iran n’hésitera pas un seul instant à bloquer le détroit d’Ormuz. Une douzaine de bateaux iraniens ont pris part à cet exercice. Il s’agissait principalement de navires d’attaque, qui n’ont pas approché les vaisseaux américains présents dans ces eaux. Ces derniers développements ont agité un marché pétrolier aux fluctuations à peine perceptibles. En proférant ce genre de menaces, les dirigeants iraniens ont mis le doigt sur la partie la plus sensible de l’équilibre économique mondial. Ce corridor maritime long de 40 kilomètres, est la veine jugulaire de l’or noir. Environ 30% des exportations mondiales de pétrole y transitent, ce qui équivaut à plus de 19 millions de barils de brut/jour. Cette guerre de mégaphones entre les deux présidents vient nous rappeler un autre chapitre avec cette fois-ci le leader nord-coréen. Une escalade qui s’est finalement soldée, temporairement en tout cas, par un rapprochement inattendu et un sommet historique entre les deux hommes en juin. Téhéran est, depuis, devenu l’ennemi numéro un du président américain, comme l’a été Pyongyang. L’un des derniers tweet de Trump affichant sa disposition à négocier avec les mollahs ressemble, à s’y méprendre, au scénario nord-coréen.

A quand la rencontre alors… ?

M. T.