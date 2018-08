Turquie : Erdogan rÃ©plique aux sanctions amÃ©ricaines

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a ordonné hier le gel en Turquie, des avoirs des ministres américains de la Justice et de l’Intérieur «s’ils en ont», en représailles aux sanctions américaines liées à la détention d’un pasteur américain, jugées «inacceptables» par Ankara, ont rapporté des médias. «Jusqu’à hier soir nous sommes restés patients. Aujourd’hui j’en donne l’instruction : nous gèlerons les avoirs en Turquie des ministres américains de la Justice et de l’Intérieur, s’ils en ont», a déclaré M. Erdogan lors d’un discours télévisé à Ankara. M.Erdogan qui a qualifié les sanctions américaines de «très irrespectueuses de la Turquie», a rappelé que «la Turquie est un Etat de droit», affirmant toujours «ne pas pouvoir intervenir» dans le procès du pasteur américain. «Nous ne voulons pas être partie de jeux perdant-perdant. Déplacer une dispute politique et judiciaire sur le terrain économique nuit aux deux pays», a-t-il ajouté. «Ceux qui pensent pouvoir faire reculer la Turquie avec un langage menaçant et des sanctions absurdes ne connaissent pas ce pays», a-t-il ajouté.

Vendredi, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a rencontré lors du forum de pays d’Asie du Sud-Est à Singapour, son homologue turc Mevlüt Cavusoglu dans une tentative d’obtenir la libération d’un pasteur américain détenu en Turquie. Les deux ministres se sont entretenus alors que les relations déjà très tendues se sont encore envenimées autour du sort du pasteur Andrew Brunson, en résidence surveillée en Turquie où il est jugé pour «espionnage» et «terrorisme». L’administration de Donald Trump a en effet annoncé, la semaine écoulée, des sanctions contre les ministres turcs de la Justice et de l’Intérieur, Abdulhamit Gül et Süleyman Soylu, pour leur rôle présumé dans cette affaire. Le coup de froid entre les deux pays, pourtant alliés au sein de l’Otan, s’est alors mué en l’une des plus graves crises américano-turques depuis des décennies.

Donald Trump, son vice-président Mike Pence et Mike Pompeo ont fait de la libération du pasteur une priorité. Ils ont nettement haussé le ton la semaine dernière après le placement en résidence surveillée d’Andrew Brunson qui a passé un an et demi en détention et encourt jusqu’à 35 ans de prison. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a fait part hier à Singapour de son optimisme sur la libération rapide d’un pasteur américain jugé par Ankara pour «terrorisme et espionnage», ont rapporté des médias. «Il est grand temps que le pasteur Brunson soit libre et autorisé à rentrer aux Etats-Unis», ainsi que «les autres Américains ou employés locaux des missions diplomatiques américaines arrêtés par les autorités turques», a-t-il réaffirmé au lendemain d’une rencontre avec son homologue turc, Mevlüt Cavusoglu, en marge d’un forum de pays d’Asie du Sud-Est à Singapour. «J’ai bon espoir que cela va se réaliser dans les jours à venir», a-t-il déclaré, soulignant avoir eu «de bonnes discussions» avec le ministre turc. «J’ai vraiment espoir que nous allons faire des progrès dans les jours et semaines à venir», a-t-il ensuite ajouté.

M. Pompeo et M.Cavusoglu se sont entretenus vendredi, en marge du forum, alors que les relations turco-américaines, déjà très tendues, se sont encore envenimées autour du sort du pasteur Américain. Washington a annoncé cette semaine, des sanctions contre les ministres turcs de la Justice et de l’Intérieur, Abdulhamit Gül et Süleyman Soylu, pour «leur rôle» présumé dans cette affaire.

Le gouvernement turc avait affirmé mercredi dernier qu’il prendrait «sans délai» des mesures en représailles aux sanctions américaines ciblant les ministres turcs. Toutefois, de nombreux observateurs estiment que la Turquie temporise, car elle est soucieuse de ne pas envenimer davantage la situation. Washington avait fait état de la libération d’Andrew Brunson une priorité et a haussé le ton la semaine dernière après le placement en résidence surveillée du pasteur qui a passé un an et demi en détention et encourt jusqu’à 35 ans de prison.

La Turquie avait réclamé, de son côté, l’extradition de Fethullah Gülen, désigné par Ankara comme «l’instigateur du putsch» avorté de juillet 2016 en Turquie.